Иск Суркисов против ПриватБанка: министр юстиции Малюська сыграл против государства

Малюська пытается отрицать очевидное

После того, как в Приватбанке обратились к правоохранителям с просьбой расследовать деятельность минюста и государственного исполнителя, задействованную в тяжбе между олигархами и их офшоркой, а также национализированным финучреждением, Денис Малюська снял с себя маску.

Как оказалось, после того как судья Печерского райсуда задним числом изменил свое постановление и решил, что Суркисам нужно выплатить 250 миллионов долларов, требовать исполнения вердикта стала чиновница министерства юстиции.

Причем, поскольку дело было фактически разделено на шесть офшорных компаний, в минюсте должны были случайно избрать государственных исполнителей по каждой из них. "Совершенно неожиданно" исполнительницей во всех шести стала одна и та же чиновница. И поскольку существуют доказательства того, что она сотрудничает с купленными Суркисами судьями, поскольку подавала апелляцию на решение суда еще до публикации решения и передачи его юристам всех сторон, а это позволяло выкинуть "ПриватБанк" из судебного процесса, не сложно догадаться, что речь идет о масштабной коррупции.

Поэтому в Привате и решили отправиться за помощью к правоохранителям. Но Денис Малюська, министр юстиции Украины, как оказалось, решил подыграть Суркисам. Вместо того, чтобы инициировать разбирательство всех нарушений, совершенных в деле, глава ведомства просто решил назвать заявления "Приватбанка" "манипуляциями".

- Мы выполняем решение суда, которое требует от Приватбанка обслуживать депозиты (и черт знает, как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 млрд грн в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем, – отметил Малюська. - А тезисы о том, что государственная исполнительная служба Минюста пытается взыскать 7 миллиардов гривен с "ПриватБанка" - обычная манипуляция для привлечения внимания к делу, которое скучно, неинтересно и монотонно тянется с 2017 года.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами.