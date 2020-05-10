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Ирина Геращенко устроила истерику из-за несуществующего коварства Зеленского

18:40
Геращенко сеет зраду - фото 1
Геращенко сеет зраду / Фейсбук депутата

МИД Украины опроверг заявление британских коллег о закрытии страны и введении спецразрешений на выезд. Однако это не помешало нардепу Ирине Геращенко учинить жуткую истерику в соцсетях.

Тема “закрытия страны” быстро стала главной новостью воскресенье, однако уже к обеду “зрада” рассосалась - украинский МИД выступил с заявлением и всех успокоил.

Кабмин запретил выезд украинцев за границу. Но это не точно

Но только не сторонницу бывшего президента Порошенко - нардепа Ирину Геращенко. Во всем видящая “зраду” депуташа написала гневный манипулятивный пост, обвинив власти во всех смертных грехах.

Ирина Геращенко устроила истерику из-за несуществующего коварства Зеленского - фото 199861

Пост Ирины Геращенко про зраду, которой нет

По ее мнению, власть закрыла страну не ради борьбы с коронавирусом и спасения жизней, а строго для того, чтобы обнулить “добытый Порошенко” безвиз. Геращенко считает, что закрытие страны - это целенаправленная политика, вернее - даже идеология власти, в то время, как раньше все было просто прекрасно.

При этом Ирина Геращенко не указала, что большинство стан Евросоюза сами закрывались на время карантина и только сейчас постепенно открывают границу - точно так же, как и Украина. Что касается Великобритании, посольство которой и подняло истерику, то на эту страну вообще действие шенгена не распространяется.

Хроника событий

8 мая Посольство Великобритании в Украине заявило, что украинцам, чтобы покинуть страну, якобы нужно специально разрешение от МИДа.

10 мая МИД выступил с заявлением, что британские дипломаты превратно истолковали информацию, полученную от украинцев и подали ее на свое усмотрение.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - говорится в заявлении украинских дипломатов. Никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

Британцы на это заявление отреагировали и информацию у себя подкорректировали.

Отметим, что Геращенко после того, как МИД и другие опровергли заявление британцев, а само посольство Королевства изменило свой пост, от своих обвинений в адрес власти не отказалась.

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Ирина Геращенко авиация МИД Украины Великобритания Безвиз Новости Украина
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