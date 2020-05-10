Ирина Геращенко устроила истерику из-за несуществующего коварства Зеленского

Геращенко сеет зраду / Фейсбук депутата

МИД Украины опроверг заявление британских коллег о закрытии страны и введении спецразрешений на выезд. Однако это не помешало нардепу Ирине Геращенко учинить жуткую истерику в соцсетях.

Тема “закрытия страны” быстро стала главной новостью воскресенье, однако уже к обеду “зрада” рассосалась - украинский МИД выступил с заявлением и всех успокоил.

Но только не сторонницу бывшего президента Порошенко - нардепа Ирину Геращенко. Во всем видящая “зраду” депуташа написала гневный манипулятивный пост, обвинив власти во всех смертных грехах.

Пост Ирины Геращенко про зраду, которой нет

По ее мнению, власть закрыла страну не ради борьбы с коронавирусом и спасения жизней, а строго для того, чтобы обнулить “добытый Порошенко” безвиз. Геращенко считает, что закрытие страны - это целенаправленная политика, вернее - даже идеология власти, в то время, как раньше все было просто прекрасно.

При этом Ирина Геращенко не указала, что большинство стан Евросоюза сами закрывались на время карантина и только сейчас постепенно открывают границу - точно так же, как и Украина. Что касается Великобритании, посольство которой и подняло истерику, то на эту страну вообще действие шенгена не распространяется.

Хроника событий

8 мая Посольство Великобритании в Украине заявило, что украинцам, чтобы покинуть страну, якобы нужно специально разрешение от МИДа.

10 мая МИД выступил с заявлением, что британские дипломаты превратно истолковали информацию, полученную от украинцев и подали ее на свое усмотрение.

"В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. В этом контексте МИД информировал иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают", - говорится в заявлении украинских дипломатов. Никакой другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения специального разрешения на выезд украинцев, в том числе с видом на жительство в других странах, министерство не предоставляло.

Британцы на это заявление отреагировали и информацию у себя подкорректировали.

Отметим, что Геращенко после того, как МИД и другие опровергли заявление британцев, а само посольство Королевства изменило свой пост, от своих обвинений в адрес власти не отказалась.