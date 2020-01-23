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Иран заявил о безопасности полетов над страной

Вчера, 22:20
Иран заявил о безопасности полетов над страной - фото 1
Иран заявил о безопасности полетов над страной

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на MehrNews.

По словам чиновника, несмотря на сложную ситуацию в стране (там продолжаются антиправительственные протесты – прим. ред.), иранское небо является абсолютно безопасным для полетов.

"Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу", - заявил Эслами.

Иран заявил о безопасности полетов над страной - фото 194783

Мохаммад Эслами

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

В этот же день на место трагедии отправилась команда украинских спасателей.

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Украинское же руководство с выводами не спешило и продолжало заявлять, что "все версии возможны". Однако продолжалось это недолго: 11 января Тегеран взял на себя ответственность за гибель "Боинга".

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Украина Иран самолет Крушение рейса Тегеран-Киев Новости Мир
РБК Украина
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