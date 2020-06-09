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Крушение "Боинга" МАУ: Украина хочет вести переговоры с правительством Ирана

15:00
В Украине вскоре разберутся с составом комиссии по переговорам с Ираном - фото 1
В Украине вскоре разберутся с составом комиссии по переговорам с Ираном

Хотя наши власти уже почти полгода говорят о том, что от Тегерана будут требовать материальную компенсацию для семей погибших, на деле в этом вопросе официальный Киев пока не продвинулся. В целом же, Иран, судя по всему, сотрудничает с Украиной больше на словах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в очередной раз рассказал о том, как правительство попытается выбить компенсации родственникам погибших при крушении гражданского самолета.

Без черных ящиков: в Иране заявили о завершении расследования сбития "Боинга" МАУ

По словам дипломата, представители нашей страны собираются вести переговоры с Ираном на межправительственном уровне и будут требовать "максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе о выплате компенсаций".

- Формула расчета выплат является одним из вопросов переговоров, - подчеркнул замминистра. - В ближайшее время президент подпишет и опубликует указ о составе украинской делегации, которая будет общаться с представителями Ирана.

Прокомментировал Енин и ситуацию с "черными ящиками", которые Тегеран не передает под самыми различными предлогами. По его словам, такая тактика Ирана - "игра против своих же интересов", хотя некие проволочки и можно пояснить связанными с коронавирусной инфекцией проблемами.

Тем не менее, все заявления официальных властей страны-виновницы катастрофы о том, что "в бортовых самописцах не может находиться интересная для следствия информация" наталкивает на мысль о намерениях Ирана частично уйти от ответственности за катастрофу.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.

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Иран Крушение рейса Тегеран-Киев самолет МАУ Авиакатастрофа погибшие Новости
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