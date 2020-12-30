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Иран согласился выплатить семьям жертв сбитого им украинского самолета по $150 тысяч

Вчера, 19:48
В катастрофе PS752 по вине военных Ирана погибли 176 человек - фото 1
В катастрофе PS752 по вине военных Ирана погибли 176 человек

Иран выплатит семьям погибших при крушении украинского самолета под Тегераном по 150 тысяч долларов

Об этом сообщают иранские СМИ.

Украина обвинила Иран в саботаже расследования катастрофы самолета МАУ

При этом о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет преднамеренно, не сообщается. Именно этого добивалась украинская сторона. Однако Киев так и не получил от иранской стороны полную информацию о крушении.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, летевший в Киев, разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана.

В катастрофе погибли 176 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что самолет украинской авиакомпании был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1» русской произовдства на фоне паники из-за обострения отношений с США, однако уклонился от наказания виновных.

Изначально Иран вообще отказывался признавать свою вину, но под давлением международного сообщества, предоставившего доказательства злого умысла КСИР пошел на попятную.

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Иран Крушение рейса Тегеран-Киев МАУ Новини Мир Дмитрий Кулеба
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