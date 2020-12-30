Иран согласился выплатить семьям жертв сбитого им украинского самолета по $150 тысяч

В катастрофе PS752 по вине военных Ирана погибли 176 человек

Иран выплатит семьям погибших при крушении украинского самолета под Тегераном по 150 тысяч долларов

Об этом сообщают иранские СМИ.

При этом о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет преднамеренно, не сообщается. Именно этого добивалась украинская сторона. Однако Киев так и не получил от иранской стороны полную информацию о крушении.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, летевший в Киев, разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана.

В катастрофе погибли 176 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что самолет украинской авиакомпании был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1» русской произовдства на фоне паники из-за обострения отношений с США, однако уклонился от наказания виновных.

Изначально Иран вообще отказывался признавать свою вину, но под давлением международного сообщества, предоставившего доказательства злого умысла КСИР пошел на попятную.