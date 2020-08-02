Кулеба заявил, что сбитие рейса PS752 - не только человеческая ошибка

Официальная версия Ирана отличается от реальности

Даже данные промежуточного отчета расследования причин катастрофы самолета МАУ свидетельствуют о том, что крушение не было связано с исключительно ошибкой операторов системы ПРО.

Как заявил в интервью "Главкому" министро иностранных дел Дмитрий Кулеба, катастрофа "Боинга" является свидетельством проблем системы контроля за авиаперелетами в целом.

- Сразу после трагедии между Киевом и Тегераном было очень динамичное сотрудничество, направленное на выяснение причин случившегося. Но через некоторое время переговоры остановилось. Иран изменил позицию и пошел в глухую оборону. Когда я стал министром, мы получили из СНБО этот полный файл информации со словами, что там все замерло, ничего не происходит. И мы за него взялись. Наша цель - не месть, а установление справедливости и всех обстоятельств.

По словам Кулебы, самолет МАУ был сбит двумя ракетами, запущенными из изготовленной Россией противоракетной системы.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства объявил о том, что информация с бортовых самописцев PS752 успешно считана, а ход событий трагедии можно восстановить по секундам.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.