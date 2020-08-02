Владимир Зеленский Карантин в Украине ЧВК Вагнера Беларусь война на Донбассе Досье

Кулеба заявил, что сбитие рейса PS752 - не только человеческая ошибка

13:00
Официальная версия Ирана отличается от реальности - фото 1
Официальная версия Ирана отличается от реальности

Даже данные промежуточного отчета расследования причин катастрофы самолета МАУ свидетельствуют о том, что крушение не было связано с исключительно ошибкой операторов системы ПРО.

Как заявил в интервью "Главкому" министро иностранных дел Дмитрий Кулеба, катастрофа "Боинга" является свидетельством проблем системы контроля за авиаперелетами в целом.

В Иране рассказали о переговорах по сбитому "Боингу"

- Сразу после трагедии между Киевом и Тегераном было очень динамичное сотрудничество, направленное на выяснение причин случившегося. Но через некоторое время переговоры остановилось. Иран изменил позицию и пошел в глухую оборону. Когда я стал министром, мы получили из СНБО этот полный файл информации со словами, что там все замерло, ничего не происходит. И мы за него взялись. Наша цель - не месть, а установление справедливости и всех обстоятельств.

По словам Кулебы, самолет МАУ был сбит двумя ракетами, запущенными из изготовленной Россией противоракетной системы.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства объявил о том, что информация с бортовых самописцев PS752 успешно считана, а ход событий трагедии можно восстановить по секундам.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Иран Крушение рейса Тегеран-Киев самолет война погибшие МАУ Новости
Главком
Другое на тему
Глава СВР косвенно назвал УПЦ МП террористической организацией - фото 1
Глава СВР заявил о формировании банд в областях Украины под крылом РПЦ
16:00
Террористы дают абсолютно разные показания - фото 1
В Беларуси посадили в СИЗО террористов из ЧВК "Вагнера"
11:00
Коронавирусом заражается все больше украинцев - фото 1
В Украине - 1112 новых случаев заражения коронавирусом
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50