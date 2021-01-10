Иран пытается отмазать виновных в гибели украинского самолёта и вызвал гнев США

Виновные до сих пор не наказаны

В государственном департаменте США возмущены, что до сих пор не наказаны иранские военные, виновные в том, что выпустили русские ракеты по украинскому пассажирскому самолету рейса PS752 в январе 2020 года.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC", - говорится в заявлении Госдепа от имени госсекретаря Майка Помпео.

В сообщении отмечается, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".

Кроме того, в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы и добавили, что американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса международных авиалиний Украины PS752, жизнь которых оборвалась в результате трагедии.

В настоящее время Иран не взял вину за катастрофу на себе, а лишь заявил о человеческой ошибке. Власти этой тоталитарной страны обещали наказать виновных, но сливают и всячески тормозят расследование. Спустя год после катастрофы иранцы обещают заплатить по 150 000 долларов семьям жертв, ожнако не желают брать вину как государства.