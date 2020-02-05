Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину

Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину

Власти Ирана игнорируют запросы Офиса Генпрокурора о предоставлении доказательств по делу гибели лайнера МАУ.

Об этом глава ОГУ Руслан Рябошапка заявил в интервью.

По словам генпрокурора, украинской стороне так и не удалось наладить прямой коммуникации с Тегераном.

"Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране", - заявил Рябошапка, подчеркнув, что он ищет другие пути взаимодействия.

"К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем достичь успеха, - это дипломатические пути", - отметил глава ОГУ.

Напомним, ранее между Украиной и Ираном возник конфликт из-за публикации украинскими СМИ записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана. Благодаря ней стало известно, что руководство страны с самого начала было осведомленно о причине трагедии.

Разозлившись из-за утечки информации, иранские власти отказались коммуницировать с Украиной по делу гибели "Боинга".