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Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину

Вчера, 22:20
Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину - фото 1
Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину

Власти Ирана игнорируют запросы Офиса Генпрокурора о предоставлении доказательств по делу гибели лайнера МАУ.

Гибель "Боинга": Иран очень низко "оценил" жизни погибших украинцев

Об этом глава ОГУ Руслан Рябошапка заявил в интервью.

По словам генпрокурора, украинской стороне так и не удалось наладить прямой коммуникации с Тегераном.

"Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране", - заявил Рябошапка, подчеркнув, что он ищет другие пути взаимодействия.

"К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем достичь успеха, - это дипломатические пути", - отметил глава ОГУ.

Напомним, ранее между Украиной и Ираном возник конфликт из-за публикации украинскими СМИ записи разговора диспетчера аэропорта Тегерана. Благодаря ней стало известно, что руководство страны с самого начала было осведомленно о причине трагедии.

Разозлившись из-за утечки информации, иранские власти отказались коммуницировать с Украиной по делу гибели "Боинга".

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Руслан Рябошапка Офис генерального прокурора Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Новости Украина
РБК Украина
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