Ионушас рассказал о своем назначении в ОГУ - ВИДЕО

Ионушас рассказал о своем назначении в ОГУ - ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас рассказал о своем вероятном назначении главой Офиса генерального прокурора Украины.

Об этом сообщается "Громадське".

"Согласно Конституции, представление (о назначении генпрокурора — прим. ред.) вносит президент Украины. Это его решение. А Верховная Рада или фракция или поддерживают это решение, или нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича (Зеленского — прим. ред.)", - заявил политик.

Депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас заявив, що Зеленський не вносив подання про призначення його генеральним прокурором pic.twitter.com/aXpbmFvajL — hromadske (@HromadskeUA) March 5, 2020

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали более 150 депутатов. Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ.

5 марта глава ОГУ Руслан Рябошапка выступил перед Верховной Радой Украины. Отметив свои заслуги на работе, генпрокурор назвал все выпады против себя манипуляциями.

Закончив выступление, он вышел из зала, так и не ответив на вопросы народных депутатов.

Немного погодя парламент отправил генпрокурора в отставку. Решение об увольнении Рябошапки поддержали 263 депутата.