Ионушас рассказал о своем назначении в ОГУ - ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас рассказал о своем вероятном назначении главой Офиса генерального прокурора Украины.
Об этом сообщается "Громадське".
"Согласно Конституции, представление (о назначении генпрокурора — прим. ред.) вносит президент Украины. Это его решение. А Верховная Рада или фракция или поддерживают это решение, или нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича (Зеленского — прим. ред.)", - заявил политик.
Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали более 150 депутатов. Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ.
5 марта глава ОГУ Руслан Рябошапка выступил перед Верховной Радой Украины. Отметив свои заслуги на работе, генпрокурор назвал все выпады против себя манипуляциями.
Закончив выступление, он вышел из зала, так и не ответив на вопросы народных депутатов.
Немного погодя парламент отправил генпрокурора в отставку. Решение об увольнении Рябошапки поддержали 263 депутата.