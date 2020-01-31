Инвестняни вместо парикмахеров: в Кабмине снова "победили Совок"

Дубилет прикрыл парикмахерскую в здании Кабмина

В пятницу, 31 января, министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, который отвечает за оптимизацию работы правительства, объявил об очередном успехе, который назвал "неслаханным".

На своей странице в Facebook Дубилет-младший объявил о том, что с сегодняшнего дня в помещении Кабмина прекратила работу парикмахерская.

Существование такого заведения в здании, где расположено правительство, министр поначалу называл розыгрышем.

"Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская.Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см), - отметил Дубилет. - В комнате, что освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни. Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров".

Кроме того, по словам реформатора, в Кабмине сейчас готовятся к анализу эффективности использования площадей министерствами, поскольку "у государства есть очень много недвижимости".

Для начала Дубилет планирует толкнуть здания правительства, а затем - переключиться на помещения других государственных органов. Приватизировать эти помещения, стоимость которых может достигать десятков миллионов гривен, намерен через Prozorro.Продажи.

Напомним, в конце прошлого года ответственный диджитализацию и реструктуризацию министр Кабмина заявил о массовых сокращениях в районных государственных администрациях. Под увольнение должны попасть 18 тысяч человек.