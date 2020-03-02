Интерпол рассмотрит задержание Мельничука: Все подробности

Интерпол пересмотрит задержание Мельничука: Раскрыты детали

Интерпол рассмотрит правомерность задержания экс-комбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержания С. Мельничука для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст. 3 Устава организации", - говорится в сообщении.

Также в МВД напомнили, что Россия уже неоднократно злоупотребляла инструментами и Интерпола в отношении граждан Украины. В частности это касается таких деятелей как Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Игорь Мазур и др.

"Во всех этих случаях имело место политически мотивированное преследование, которое недопустимо в соответствии со ст. 3 Устава МОУП Интерпол", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, 1 марта 2020 г. нардеп VIII созыва Сергей Мельничук был задержан на границе Греции. По уверению самого экс-комбата, греческие правоохранители действовали по разнарядке Москвы.

На следующий день на происшествие отреагировал МИД Украины. Подробнее об этом читайте здесь.