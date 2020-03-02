Задержание экс-комбата "Айдара": МИД раскрыл новые детали

Задержание экс-комбата "Айдара": МИД раскрыл новые детали

Украинский консул встретился с экс-комбатом батальона "Айдар" Сергеем Мельничуком, задержанного на границе с Грецией.

Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на МИД Украины.

"Ночью на место происшествия, в пункт пропуска на границе между Болгарией и Грецией, где был задержан Сергей Мельничук, выехал консул Украины в Салониках. Он встретился с господином Мельничуком, греческими пограничниками и представителями местной власти" , - заявили в МИД.

Как уточняет источник, на данный момент экс-комбат "Айдара" размещен в местной гостинице. Ситуацию с задержанием Мельничука продолжают мониторить сотрудники консульства Украины в Салониках, посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, 1 марта 2020 г. нардеп VIII созыва Сергей Мельничук был задержан на границе Греции.

По уверению самого экс-комбата, греческие правоохранители действовали по разнарядке Москвы.