Интересные часовые новинки для женского гардероба: обзор VIPGOLD

Часы – необходимый атрибут гардероба современной женщины, который не только позволяет следить за ходом времени, но и сделать костюм более завершенным, выразить индивидуальность обладательницы, дать почувствовать ей свою неотразимость и уникальность.

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Rolex

В коллекцию часов Rolex вошли модели строгого дизайна, выполненные из желтого и белого золота и украшенные драгоценными камнями. Такие изысканные часики придадут элегантность и шик деловому костюму. Модели на металлических ремешках будут прекрасным завершением создаваемого образа.

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Новинки выставки в Базеле

Boucheron на выставке в Базеле представили две изысканные коллекции часов классического стиля. В коллекцию Ma Jolie вошли модели часов со множеством камней. Данная коллекция была создана для самой разнообразной аудитории. Модели строгого дизайна геометрической формы в стальном корпусе представила фирма Reflet. Украшенные бриллиантами часы поразили своей изысканной простотой. Актуальными в новом сезоне будут часы в стиле милитари, выпущенные знаменитым трендом Longines. Эти модели, не утратив своего классического направления, приобрели молодежную направленность. Для творческих людей Good luck предлагает часы, ремешок которых выполнен из кружев. Особое внимание присутствующих привлекли часы с прозрачным циферблатом часовой мануфактуры Quinting. Механизм этих необычных моделей выполнен из прозрачных сапфиров.

Часы-змейки от Van Der Bauwede Geneve на запястье весьма необычны. Если присмотреться, то можно разглядеть циферблат с камнями, расположенными по кругу.

Интересные новшества

При создании новых коллекций дизайнеры руководствуются различными характеристиками: практичность модели, ее функциональность, интересы женщин, для которых и предназначены модели. Учитывая эти факторы, в этом году особое место занимают спортивные модели женских часов. Их особенностью будет являться необычной формы циферблат.

Экспериментируя с циферблатом и корпусом, дизайнеры часов представили вниманию модниц часы-кулон или часы-подвеску. И украшение, и часы в одном исполнении будут великолепным и элегантным дополнением и к костюму классического и делового стиля, и к вечернему ансамблю.