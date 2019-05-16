Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу

Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу

Первый зам спикера ВРУ Ирина Геращенко уволилась сразу с двух должностей - уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что она готова к сотрудничеству с новым режимом.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - отметила Геращенко.

Напомним, известный ведущий Сергей Иванов заявил, что на заседании Верховной Рады Ирина Геращенко, оправдывая участие Медведчука на переговорах с РФ , пыталась отбелить его имя.