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Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу

Вчера, 16:33
Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу - фото 1
Ирина Геращенко уволилась с двух должностей. Сразу

Первый зам спикера ВРУ Ирина Геращенко уволилась сразу с двух должностей - уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что она готова к сотрудничеству с новым режимом.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - отметила Геращенко.

Напомним, известный ведущий Сергей Иванов заявил, что на заседании Верховной Рады Ирина Геращенко, оправдывая участие Медведчука на переговорах с РФ , пыталась отбелить его имя.

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Ирина Геращенко Минские соглашения Донбасс Верховна Рада Новости Украина
Укринформ
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