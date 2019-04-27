Топ-порохоботка Геращенко жаждет "сильного" президента

15:30 27 апреля,

Топ-порохобот Геращенко жаждет "сильного" Зеленского

Ярая сторонница Порошенко Ирина Геращенко заступились за "сильную власть" президента Украины.

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Об этом она написала в Facebook.

"Я всегда выступала за сильную президентскую вертикаль (французская модель). Эту позицию отстаивала в политике, независимо от того, во власти или в оппозиции находилась, в том числе во времена Кучмы и Януковича (когда многие коллеги выступали за переход к парламентской республике)", - начала госпожа вице-спикер.

И тут же продолжила.

"И тем более, отстаивала сильную президентскую вертикаль во времена президентства Порошенко, когда воюющая страна нуждалась и нуждается в первую очередь в сильном Верховном Главнокомандующем".

Однако Геращенко не преминула подчеркнуть, что…

"….меня больше волнуют не полномочия президента, а компетентность…Ее в Конституции не пропишешь".

Напомним, Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

Свое обращение будущий гарант выложил в Facebook.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - заявил комик.

И тут же объяснил, с чем это связанно. По мнению экс-комика, его хотят лишить права распускать парламент.

По Конституции, тот можно отправить на пару веселых букв лишь за полгода до выборов. При более поздней инаугурации Зеленский будет лишен такого права.