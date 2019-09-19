Иностранец, который в ДТП разорвал девушку на части и сбежал, может выйти под залог (ФОТО)

Убийца девушки может отделаться условным сроком

Водителем элитного Mercedes, который в ночь на 20 августа на скорости свыше 200 километров в час сбил переходившую на "зеленый" девушку, оказался гражданин Узбекистана.

Найти сбежавшего с места преступления убийцу аваковские следаки не могли, но им улыбнулась удача - злоумышленник явился к ним с повинной, а теперь будет настаивать на том, что "не пытался избежать ответственности".

Как выяснилось, сдаться правоохранителям водитель решил только спустя время и после того, как его объявили в розыск.

Гражданину Узбекистана объявили о подозрении по двум статьям - части второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта" и части первой статьи 135 - "Оставление в опасности".

Все бы ничего, только сдавшегося беглеца по решению Шевченковского райсуда Киева могут выпустить на свободу. Его посадили в СИЗО на два месяца, но с возможностью внесения 154 тысяч гривен залога.

Такая мера пресечения стала возможной только за счет того, что правоохранители считают скрывавшегося от них душегуба человеком, который "не будет пытаться избежать ответственности", ведь "он же сам сдался полиции".

Сам же злоумышленник теперь может отделаться условным сроком.

Напомним, у девушки, которую снес "Мерс", не было никаких шансов выжить. От удара у нее оторвало ногу, а изувеченное туловище пробило лобовое стекло. Остановилась легковушка в нескольких сотнях метров от места столкновения.

Пострадавшая скончалась на месте преступления.