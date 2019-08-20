В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+

Водитель "Мерседеса" сбежал

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой окружной дороге у станции метро "Академгородов". Летящий на скорости 190 километров в час элитный "Мерс" после столкновения протащил часть девушки до соседнего перекрестка. Ее оторванные конечности при этом пролетели метров 200.

Никаких шансов пережить столкновение у девушки, которая переходила дорогу около 2:00 ночи в положенном для этого месте, не было.

А водитель седана с номерами АА4454ТМ с места происшествия предпочел сбежать еще до приезда полиции. Вместе с ним покинула авто и девушка-пассажир машины.

Прибывшие на вызов копы так и обнаружили Mercedes - с разнесенным в щепки лобовым стеклом, из которого торчала окровавленная часть туловища погибшей. Медикам оставалось только лишь констатировать смерть пострадавшей, а дальше за дело взялись следователи.

Работали на месте жуткой смертельной аварии они примерно до 8 утра, а проезжающие мимо жители Ирпеня, Бучи и других пригородов столицы вместе с обитателями "академки" видели не прикрытые традиционным целлофаном оторванные ноги, руки и другие части тела.

По факту совершения преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть пострадавшего".

Обнаружить сбежавшего водителя копы пока не смогли. Поэтому обращаются ко всем, кто стал свидетелем аварии, или что-либо знает о местонахождении преступника, позвонить по номеру +38044-271-99-22 или 102.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на Академгородке онлайн: