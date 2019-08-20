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В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+

15:00
Водитель "Мерседеса" сбежал - фото 1
Водитель "Мерседеса" сбежал

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой окружной дороге у станции метро "Академгородов". Летящий на скорости 190 километров в час элитный "Мерс" после столкновения протащил часть девушки до соседнего перекрестка. Ее оторванные конечности при этом пролетели метров 200.

Никаких шансов пережить столкновение у девушки, которая переходила дорогу около 2:00 ночи в положенном для этого месте, не было.

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А водитель седана с номерами АА4454ТМ с места происшествия предпочел сбежать еще до приезда полиции. Вместе с ним покинула авто и девушка-пассажир машины.

В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+ - фото 186238

Прибывшие на вызов копы так и обнаружили Mercedes - с разнесенным в щепки лобовым стеклом, из которого торчала окровавленная часть туловища погибшей. Медикам оставалось только лишь констатировать смерть пострадавшей, а дальше за дело взялись следователи.

В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+ - фото 186241

Работали на месте жуткой смертельной аварии они примерно до 8 утра, а проезжающие мимо жители Ирпеня, Бучи и других пригородов столицы вместе с обитателями "академки" видели не прикрытые традиционным целлофаном оторванные ноги, руки и другие части тела.

В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+ - фото 186239

По факту совершения преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 286 УК Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть пострадавшего".

В Киеве водитель элитного Mercedes на скорости снес и разорвал девушку-пешехода ВИДЕО 18+ - фото 186240

Обнаружить сбежавшего водителя копы пока не смогли. Поэтому обращаются ко всем, кто стал свидетелем аварии, или что-либо знает о местонахождении преступника, позвонить по номеру +38044-271-99-22 или 102.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на Академгородке онлайн:

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