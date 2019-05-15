Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

18:00 15 мая,

Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

В Верховной Раде зарегистрировано сразу 7 законопроектов о дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают Буквы.

Так, нефракционные нардепы Виктор Балога и Сергей Мищенко настаивают на дате 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, Сергей Каплин (БПП) – предлагает провести инаугурацию в два этапа 19 мая и 3 июня. Пожалуй, это наиболее оригинальный вариант. Присяги президента на Олимпийском стадионе еще не было.

Больше всех торопится Владимир Куренной (БПП) с предложением провести мероприятие 17 мая. А вот нардеп Андрей Тетерук ( Народный фронт) и вовсе предлагает перенести торжество на 28 мая.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, в Киеве пройдет целый ряд концертов….несмотря на поминовение жертв репрессий. Запланированные торжества приурочены ко Дню Европы. А вот инаугурацию Зеленского никто не планирует….