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Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

15 мая, 18:00
Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат - фото 1
Инаугурация Зеленского: в Раде назвали несколько дат

В Верховной Раде зарегистрировано сразу 7 законопроектов о дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщают Буквы.

Так, нефракционные нардепы Виктор Балога и Сергей Мищенко настаивают на дате 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, Сергей Каплин (БПП) – предлагает провести инаугурацию в два этапа 19 мая и 3 июня. Пожалуй, это наиболее оригинальный вариант. Присяги президента на Олимпийском стадионе еще не было.

Больше всех торопится Владимир Куренной (БПП) с предложением провести мероприятие 17 мая. А вот нардеп Андрей Тетерук ( Народный фронт) и вовсе предлагает перенести торжество на 28 мая.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, в Киеве пройдет целый ряд концертов….несмотря на поминовение жертв репрессий. Запланированные торжества приурочены ко Дню Европы. А вот инаугурацию Зеленского никто не планирует….

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Владимир Зеленский БПП / Солидарность Народный фронт Сергей Каплин инаугурация Верховна Рада Президент Украины Новости Украина
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