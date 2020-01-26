Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Импичмент президента США: в сеть выложили разговоры Трампа о войне России с Украиной

12:00
Трамп прощупывал последствия приостановки военной помощи Украине - фото 1
Трамп прощупывал последствия приостановки военной помощи Украине

Американский лидер планировал приостановку военной помощи Украине для усиления давления на Киев и получения политических дивидендов в виде преследования сына своего главного конкурента на предстоящих выборах. Об этом свидетельствуют его разговоры с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Судя по видеозаписи, которая попала в сеть, во время ужина Трампа в Trump International Hotel в Вашингтоне, пока еще действующий президент США рассуждал о том, как долго Украина сможет продержаться в войне против РФ без военной помощи Штатов.

В Сенате США официально стартовал процесс импичмента Трампа

Интересовался этим вопросом он в компании связанных с его личным адвокатом Руди Джулиани предпринимателей, которые сейчас находятся под следствием в США.

- Как долго они продержатся в борьбе с Россией?, - сказал Трамп, перейдя к теме увольнения посла США в Украине Мари Йованович.

Дипломат, как следует из диалога, ставила американскому президенту палки в колеса, а также предрекала Трампу импичмент, поэтому Парнас посоветовал владельцу овального кабинета уволить ее побыстрее.

- Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это, - заявил в итоге Трамп.

Кроме того, президент США в ходе беседы назвал украинцев "великими воинами", которые "так долго сражались, что уже забыли, что делать, если нет сражений".

Слив этой видеозаписи неизвестного авторства может сыграть неслабую роль в деле об импичменте, поскольку сказанное в ней противоречит офиициальным заявлениями Трампа и его команды о том, что он "вообще не знал ни Парнаса, ни Фрумана".

Как известно, бизнесменов арестовали в США в середине октября 2019 года, заподозрив в том числе в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии данных о передаче сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев. Позднее прокуратура в США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани. Оно касалось того, получал ли адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали Фруман и Парнас.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп импичмент США война Россия Новости
ABC News
powered by lun.ua
Другое на тему
Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии - фото 1
Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии
Вчера, 13:30
Коронавирус проник в Европу. Кому грозит опасность? - фото 1
Коронавирус проник в Европу. Кому грозит опасность?
Вчера, 12:00
Дело Гандзюк: В Болгарии задержали еще одного подозреваемого - фото 1
Дело Гандзюк: В Болгарии задержали еще одного подозреваемого
Вчера, 10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...