Импичмент президента США: в сеть выложили разговоры Трампа о войне России с Украиной

Трамп прощупывал последствия приостановки военной помощи Украине

Американский лидер планировал приостановку военной помощи Украине для усиления давления на Киев и получения политических дивидендов в виде преследования сына своего главного конкурента на предстоящих выборах. Об этом свидетельствуют его разговоры с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Судя по видеозаписи, которая попала в сеть, во время ужина Трампа в Trump International Hotel в Вашингтоне, пока еще действующий президент США рассуждал о том, как долго Украина сможет продержаться в войне против РФ без военной помощи Штатов.

Интересовался этим вопросом он в компании связанных с его личным адвокатом Руди Джулиани предпринимателей, которые сейчас находятся под следствием в США.

- Как долго они продержатся в борьбе с Россией?, - сказал Трамп, перейдя к теме увольнения посла США в Украине Мари Йованович.

Дипломат, как следует из диалога, ставила американскому президенту палки в колеса, а также предрекала Трампу импичмент, поэтому Парнас посоветовал владельцу овального кабинета уволить ее побыстрее.

- Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Избавьтесь от нее завтра. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это, - заявил в итоге Трамп.

Кроме того, президент США в ходе беседы назвал украинцев "великими воинами", которые "так долго сражались, что уже забыли, что делать, если нет сражений".

Слив этой видеозаписи неизвестного авторства может сыграть неслабую роль в деле об импичменте, поскольку сказанное в ней противоречит офиициальным заявлениями Трампа и его команды о том, что он "вообще не знал ни Парнаса, ни Фрумана".

Как известно, бизнесменов арестовали в США в середине октября 2019 года, заподозрив в том числе в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии данных о передаче сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев. Позднее прокуратура в США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани. Оно касалось того, получал ли адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали Фруман и Парнас.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.