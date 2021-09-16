Ілон Маск відправив у космос корабель Crew Dragon з командою астронавтів-аматорів

Герої космосу / Inspiration4

Американська космічна компанія Ілона Маска SpaceX вивела на навколоземну орбіту пілотований корабель Crew Dragon з першим в історії повністю непрофесійним екіпажем.

Запуск корабля транслювався на ютюбі в режимі онлайн.

Ракета-носій Falcon 9 з кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 15 вересня в середу о 20:02 за східним часом США (16 вересня в 3:02 за Києвом).

Crew Dragon успішно вийшов на орбіту висотою 585 кілометрів, що стало рекордом. У попередній раз космічний корабель досягав такої високої орбіти в 2009 році. Це був шаттл "Атлантіс", який піднявся на висоту приблизно 575 кілометрів в рамках місії до телескопа «Хаббл».

Спеціально для цієї місії Crew Dragon оснастили наглядовою куполом; він встановлений на місці стикувального вузла з МКС. Корабель проведе на орбіті три дні, після чого приводнився в Атлантичному океані в районі Флориди.

Місія отримала назву Inspiration 4.

Ось хто увійшов в число її учасників:

38-річний Джаред Айзекмана - американський мільярдер і філантроп, засновник і глава компанії по обробці платежів Shift4 Payments. Він здобув освіту в області авіації, пілотував реактивні літаки і заснував компанію з підготовки пілотів для ВПС США. Саме Айзекмана оплатив, не розкриваючи суму, всі чотири місця на кораблі.

29-річна Хейлі Арсеної - асистент лікаря в лікарні святого Юди в Мемфісі (дитяча лікарня, яка займається лікуванням і дослідженнями в області онкологічних захворювань). У дитинстві Арсеної перенесла остеосаркому (злоякісну пухлину кістки) і лікувалася в лікарні святого Юди. Вилікувавшись і отримавши освіту, вона повернулася туди працювати.

42-річний Кріс Семборскі - інженер з обробки даних в компанії Lockheed Martin і ветеран ВПС США, що служив в Іраку. Він з дитинства мріяв про космос, а в коледжі був волонтером ProSpace - організації, яка виступає за вільні польоти в космос для всіх. Семборскі став членом Inspiration 4 за підсумками лотереї для тих, хто зробив пожертву на адресу лікарні святого Юди. У лотерею виграв його друг, але той не зміг полетіти і віддав своє місце йому.

51-річна Сіан Проктор - професор геології, чий батько працював в NASA над космічною програмою «Аполлон». Проктор в 2009 році стала однією з фіналісток конкурсу астронавтів для NASA, але відбір не пройшла. Вона має ліцензію пілота і написала книгу «Їжа для Марса». Проктор отримала місце на Inspiration 4 за підсумками конкурсу для підприємців, яким пропонувалося створювати благодійні онлайн-магазини в інтересах лікарні святого Юди.

Головна мета місії, яку ініціював Айзекман, - зібрати 200 мільйонів доларів для лікарні святого Юди. Крім того, учасники місії планують дослідити вплив невагомості на людський організм.

Ця місія є знаковою не тільки тому, що в неї увійшли виключно непрофесійні астронавти, які піднялися на рекордну висоту. Вона встановила кілька інших рекордів: Хейлі Арсеної стала наймолодшою ​​серед громадян США, які побували в космосі, і першим космонавтом з протезом, а Сіан Проктор - першою темношкірою жінкою-пілотом космічного корабля.

Крім того, це перша приватна космічна місія для SpaceX. З її запуском число людей, що одночасно знаходяться на навколоземній орбіті, досягло 14 - це новий рекорд.