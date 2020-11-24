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Илон Маск уделал Билла Гейтса и стал вторым самым богатым человеком Земли

09:42
Илон Маск - второй в списке богачей Земли - фото 1
Илон Маск - второй в списке богачей Земли

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в списке самых богатых людей в мире.

Считает чужое богатство финансовый портал Bloomberg.

Акции Tesla выросли на $40 миллиардов всего за час

Состояние Маска оценивается в почти 128 миллиардов долларов. Это произошло после того, как акции Tesla установили новый рекорд и выросли в цене до 520 долларов за одну акцию.

В течение последнего года состояние предпринимателя выросло на 100 миллиардов долларов. В начале 2020 года он был лишь 35-м в списке самых богатых людей мира.

Со второго места он сместил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Тот пока отстает на несколько миллионов долларов. Лидирует в списке самых богатых людей мира основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 182 миллиарда долларов.

19 ноября Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, потеснив основателя Facebook Марка Цукерберга.

И Amazon, и Tesla сейчас динамично растут, а потому дальнейшее продвижение Маска в таблице миллиардеров под вопросом.

Украинские миллиардеры Ахметов, Порошенко, Боголюбов, Коломойский и другие не особо любят инновации, а потому в борьбе за лидерство не представлены.

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Бабель
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