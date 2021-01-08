Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле и очень этому удивился

Илон Маск - самый богатый человек мира

Глава Tesla Илон Маск стал самым богатым бизнесменом в мире, оставив позади и Джеффа Безоса, и остальных миллиардеров.

Скачку на вершиу Маск обязан росту акций компании-производителя электрокаров.

Таким образом, Илон Маск возглавил Bloomberg Billionaires Index, отслеживающий состояния богатейших людей в режиме онлайн

Bloomberg оценивает состояние Маска в 188,5 миллиарда долларов, это на 1,5 миллиарда больше, чем у Безоса.

По подсчетам телеканала CNBC, Маск также стал самым богатым в мире. Телеканал оценивает его состояние в 184 миллиарда долларов. Безос, напоминает CNBC, возглавлял рейтинг миллиардеров с 2017 года.

Акции Tesla за 2020 год выросли в цене на 743%. Они продолжают дорожать и в 2021 году. 7 января на биржевых торгах ценные бумаги производителя электрокаров прибавили в стоимости еще 4,8%.

С начала 2020 года состояние Илона Маска за счет роста акций Tesla выросло почти на 150 миллиардов долларов. По оценке Bloomberg, это может считаться самым быстрым ростом состояния бизнесмена в новейшей истории планеты.

Илон Маск прокомментировал свое новое возвышение всего двумя словами. «Как странно», - написал толстосум в твиттере.