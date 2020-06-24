IKEA закупает незаконно вырубленный украинский лес

ИКЕА закупает незаконно срубленную в Карпатах древесину

Крупнейшая международная компания, которая занимается производством мебели, закупает срубленный в Карпатах бук. При этом вырубают эту древесину совершенно незаконно.

В течение полутора лет представители общественной организации Earthsight проводили расследование того, как компания IKEA получает древесину для производства своих буковых стульев.

Стоимость такой мебели на украинских сайтах составляет 400 гривен за единицу, а вырубают ее совершенно незаконно. Как оказалось, "левые" лицензии на "санитарную вырубку леса" выдают работники лесничества в Великом Бычкове. Древесину затем продают мебельной компании "ВГСМ", которая и является едва ли не самым большим поставщиком IKEA в Украине.

Эпичным выглядит и то, что официально дерево проводят со всеми маркировками, свидетельствующими о ее законном происхождении.

В ответ на запрос Earthsight, в "ИКЕА" заявили о том, что незаконно добытую древесину в товарах использовать недопустимо.

"Мы предпринимаем активные шаги для обеспечения проверки соблюдения поставщиком норм законодательства. В таких странах, как Украина, мы принимаем более жесткие мероприятия для усиления проверки соблюдения норм", - отметили в IKEA.