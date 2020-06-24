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IKEA закупает незаконно вырубленный украинский лес

10:40
ИКЕА закупает незаконно срубленную в Карпатах древесину - фото 1
ИКЕА закупает незаконно срубленную в Карпатах древесину

Крупнейшая международная компания, которая занимается производством мебели, закупает срубленный в Карпатах бук. При этом вырубают эту древесину совершенно незаконно.

В течение полутора лет представители общественной организации Earthsight проводили расследование того, как компания IKEA получает древесину для производства своих буковых стульев.

В IKEA определили судьбу выхода на украинский рынок

Стоимость такой мебели на украинских сайтах составляет 400 гривен за единицу, а вырубают ее совершенно незаконно. Как оказалось, "левые" лицензии на "санитарную вырубку леса" выдают работники лесничества в Великом Бычкове. Древесину затем продают мебельной компании "ВГСМ", которая и является едва ли не самым большим поставщиком IKEA в Украине.

Эпичным выглядит и то, что официально дерево проводят со всеми маркировками, свидетельствующими о ее законном происхождении.

IKEA закупает незаконно вырубленный украинский лес - фото 201862

В ответ на запрос Earthsight, в "ИКЕА" заявили о том, что незаконно добытую древесину в товарах использовать недопустимо.

"Мы предпринимаем активные шаги для обеспечения проверки соблюдения поставщиком норм законодательства. В таких странах, как Украина, мы принимаем более жесткие мероприятия для усиления проверки соблюдения норм", - отметили в IKEA.

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