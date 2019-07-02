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В IKEA определили судьбу выхода на украинский рынок

17:00
IKEA арендовала площадку для первого магазина в Украине - фото 1
IKEA арендовала площадку для первого магазина в Украине

Вот уже несколько лет политики, бизнесмены и журналисты говорят об открытии официальных магазинов шведского мебельного гранда в Украине. Только вот пока ни одного представительства IKEA в стране не появилось, а то и дело в СМИ появлялась информация о том, что компания и вовсе отказалась от планов.

На днях все вопросы по поводу открытия магазинов IKEA в нашей стране были развеяны.

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Представители иностранной компании завершили переговоры по поводу аренды площади и открытия магазина в крупнейшем торгово-развлекательном центре Украины - киевском Blockbuster Mall.

По словам работников причастных к сделке девелоперских компаний, представительство IKEA займет без малого шесть тысяч квадратных метров, а для открытия в ТРЦ уже проводят некоторую реконструкцию, чтобы помещения соответствовали требованиям мирового гранда.

В то же время сегодня в шведской компании официально объявили о запуске собственного веб-сайта в украинском сегменте сети, а также о начале набора персонала. Работать на первой точке IKEA в стране будут 100 человек.

К слову, примерно год назад компания точно так же начинала подбор людей на вакансии в нашей стране, но тогда речь шла о наборе административного персонала, IT-специалистов, дизайнеров, специалистов по продажам, закупкам и логистике.

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