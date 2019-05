Игра престолов 8 сезон - фильм о фильме завершит историю

Спешите видеть / HBO

8 сезон Игры престолов закончился, однако вселенная самого влиятельного сериала современности и не думает схлопываться. Очередное свидение с Вестеросом - совсем скоро.

В ночь на понедельник, 27 мая, в эфир выйдет документальный фильм, посвященный сериалу Игра престолов, ставшему частью нашей жизни.

Как создателям сериала удалось влюбить в себя весь мир, а также, что греха таить, - вызвать всеобщую ненависть концовкой - расскажет фильм о фильме.

Игра престолов 8 сезон - фильм о фильме - смотреть трейлер онлайн:

В Game of Thrones: The Last Watch нас ждут уникальные кадры со сьемочной площадки, интервью с актерами, сценаристами и режиссерами, после чего у фанатов не останется вопросов о том, почему именно так, а не иначе завершился сериал.

Ну, и ждать три новых сериала по вселенной Джорджа Мартина. Ждем-ждем-ждем. Валар Моргулис.