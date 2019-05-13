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Игра престолов 8 сезон 6 серия - что будет в последнем эпизоде

13 мая, 14:45
Финал Игры престолов мир увидит 20 мая - фото 1
Финал Игры престолов мир увидит 20 мая

До выхода в эфир финальной части саги, которая покорила сердца миллиарда с лишним людей, осталась всего неделя. Правда, поклонникам GoT семидневное ожидание будет стоить мучений, ведь главные интриги сериала все же остались неразрешенными.

А чтобы у вас уже сейчас появилось желание рвать себе волосы и грызть ногти в предвкушении масштабного разрешения конфликта, HBO запустил трейлер финальной, шестой серии воського сезона.

Игра престолов 8 сезон 5 серия: Что было в 5 эпизоде

И в видео создатели умудрились особо не проспойлерить ничего, чем и подогрели интригу.

Итак, в последние полтора часа Игры престолов нам предстоит узреть, как после впечатляющей, хотя и несколько абсурдной битвы за Королевскую Гавань, Дейнерис Таргариен воссядет за Железный трон. Скорее всего, в переносном смысле, ведь вряд ли он выдержал падение замка. Тем не менее, править на территории Семи королевств будет именно обезумевшая, да еще и не имеющая на корону прав Мать драконов. И что-то подсказывает, что наслаждаться властью ей придется не долго.

Ведь уж явно Джон Сноу не примирится с поступком своей тетки, которая сожгла целый город уже после того, как столица была взята. В оппозицию ей уйдет и единственный представитель дома Ланнистеров Тирион. Но решение судьбы всего мира Игры престолов, судя по всему, находится в руках Арьи Старк. Ведь кто как ни она сможет убить хорошо охраняемую и зарвавшуюся владелицу драконов?

Но кто из героев выживет? И верны ли наши предположения о свержении Дейнерис, или же сценаристы готовят очередной сюрприз для всех? Увидим через неделю.

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