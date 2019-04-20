Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ
Восьмой сезон "Игры престолов": лучшие МЕМЫ
14 апреля в мире стартовала премьера 8-го сезона "Игры престолов". Первая серия сериала уже стала настоящей притчей во языцех. Поясняем в мемчиках почему.
Фанаты серила были вновь рады встретить любимых героев:
Умняшку Тириона.
Маленькую убийцу Арью.
Джейме и Брана.
Но настоящими героями эпизода стали драконы.
Ох уж этот взгляд!
Слоны Серсеи тоже заслуживают внимания.
Ради них можно пойти на многое.
Наверное оно того стоит.
Хана теперь драконам!
И кто знает, к чему это приведет.
Скоро вторая серия. Берегитесь спойлеров!
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