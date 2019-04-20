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Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ

12:00
Восьмой сезон "Игры престолов": лучшие МЕМЫ - фото 1
Восьмой сезон "Игры престолов": лучшие МЕМЫ

14 апреля в мире стартовала премьера 8-го сезона "Игры престолов". Первая серия сериала уже стала настоящей притчей во языцех. Поясняем в мемчиках почему.

Фанаты серила были вновь рады встретить любимых героев:

Игра престолов 8 сезон - Что будет во 2 серии

Умняшку Тириона.

Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ - фото 179813
Маленькую убийцу Арью.
Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ - фото 179814
Джейме и Брана.
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Но настоящими героями эпизода стали драконы.
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Ох уж этот взгляд!
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Слоны Серсеи тоже заслуживают внимания.
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Ради них можно пойти на многое.
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Наверное оно того стоит.
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Хана теперь драконам!
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И кто знает, к чему это приведет.
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Скоро вторая серия. Берегитесь спойлеров!
Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ - фото 179819
 
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