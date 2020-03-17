Вирус не только "завезли": в МОЗ рассказали о своем неожиданном открытии

Виктор Ляшко признал, что больные коронавирусом украинцы заражают друг друга

Хотя абсолютное большинство больных с симптомами заражения COVID-19 в наших больницах попросту не тестируют, даже официально признанные цифры свидетельствуют о высочайшей опасности распространения штамма. И это стало неожиданностью для профильных чинуш.

Во вторник, 17 марта, главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в ВР заявил о том, что четверо зараженных коноравирусом подцепили китайскую хворь из-за контакта с инфицированными не за границей, а в родных городах.

Теперь же чиновники-эксперты якобы собираются изменить подход к диагностике коронавируса.

- К сожалению, у нас в Украине уже семь зарегистрированных случаев заражения коронавируса. Из них четыре случая связаны с внутристрановые передачей данного вируса на территории нашей страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как министерство здравоохранения, меняем алгоритм диагностики и выявления больных коронавирусной инфекцией, - заявил Ляшко тоном мэра, который "не ожидал зимой снега".

Примечательно, что все случаи заражений, которые признали медики, связаны лишь с двумя инфицированными, которые прибыли в Украину из Италии и Польши. Возможность пребывания в Украине других нулевых пациентов в МОЗ, судя по всему, даже не рассматривают.

Напомним, два из подтвержденных случаев заражения оказались летальными. Реальное же количество зараженных никто не знает. Судя по всему, власти или систематически пытаются скрыть информацию о зараженных коронавирусом, или вообще не владеют реальными данными, поскольку не проводят достаточного количества тестов. На как минимум 40-50 тысяч человек, которые за последний месяц обратились к врачам с жалобами на характерные для коронавируса и простуды симптомы, было проведено всего несколько десятков тестов. Причем все они поначалу признавались отрицательными.

Проверяли же медики тех людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Таким образом, можно прийти к простому выводу: нынешнее руководство минздрава отрицает факт возможности передачи болезни в обществе, а именно путем распространения от социальных контактов и были заражены около 90% пораженных COVID-19 людей в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и других странах.

Остальные 10% от официально зафиксированных случаев можно списать на приехавших в страну заболевших.