Идем в суд и жалуемся телеканалу: Офис президента в ярости из-за расследования "Схем" ФОТО

У Зеленского готовят иск против журналистов "Схем"

Из-за того, что в ОПУ не признаются и не говорят правду о том, чем именно кроме отдыха занимался Владимир Зеленский в Омане, журналисты-расследователи могут понести серьезное наказание.

В пятницу, 14 февраля, на сайте президента Украины появилось объявление о том, что "информация о встрече Зеленского с Николаем Патрушевым не соответствует действительности".

Как и ранее, никаких аргументов и пояснений, почему один из главарей страны-агрессора прилетел в Маскат на том же самолете, на котором через несколько часов отправился в Киев лидер команды Зе, а также рассказов о том, что же делал глава государства в Омане в день крушения лайнера МАУ, не предоставляют.

Вместо того, чтобы объяснить народу поездку в Султанат и предоставить отчет по дате, когда пребывание Зеленского в стране совпало с нахождением там экс-главы ФСБ, в ОПУ решили избрать тактику агрессии против журналистов.

"Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - заявили работники представительства гаранта.

Как именно у Зеленского хотят "добиваться справедливости" в суде, неизвестно. Но если бы продвигаемый слугами народа законопроект о дезинформации уже действовал, журналистов вполне могли бы привлечь даже к уголовной ответственности "за фейки", которые на самом деле таковыми не являются.

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.