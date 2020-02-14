Зеленский в Омане мог встречаться с экс-главарем ФСБ России (ВИДЕО)

Зеленский мог тайно встречаться с одним из главных российских силовиков

Полёт президента Владимира Зеленского в Оман, который в ОПУ долгое время пытались выдать за командировку, мог быть связан с необходимостью не только отдохнуть, но и перетереть с одним из главных террористов из РФ.

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы", которые выяснили, что самолёт, на котором возвращался лидер команды Зе за сутки до его вылета привозил в Маскат бывшего руководителя ФСБ и секретаря совбеза РФ Николая Патрушева.

Российский силовик прибыл в столицу Омана чартером Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN в ночь с 7 на 8 января. Уже через сутки, после длительной задержки, возможно, на встречу с Патрушевым, на этом же борте прилетел в Киев Зеленский.

Свидетельствуют об этом источники "Схем", а также данные из базы пересечения границы РФ. Улетал же приближенный к Путину террорист на самолете Виктора Медведчука.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для "срочного" возвращения в Киев, которое почему-то в итоге задержалось почти на сутки", – отмечают журналисты.

Сам же президент в комментарии расследователям заявил, что "никогда не встречался и не общался с экс-главарем ФСБ РФ".

В ОПУ вопросы журналистов о том, почему лидер Зе команды летал на том же самолете, что и Патрушев, проигнорировали, зато не забыли угрожать судебным иском за публикацию "дезинформации".

С точки зрения законодательства, Зеленский однозначно был обязан указать поездку в своей е-декларации, и даже в том случае, если оплачивали отдых президенту третьи лица.

Как известно, тусовка Зеленского в Омане стала показательной для всей действующей власти в стране. Во-первых, верховный главнокомандующий не должен покидать страну в то время, когда на ее территории ведутся боевые действия и едва ли не каждый день гибнут люди. Во-вторых, вновь прокололась пресс-служба, сработав постфактум. В-третьих, не стоит забывать, что Оман соседствует с Ираном, которые в эти часы как никогда близок к открытому военному противостоянию с США после того как американцы по приказы Трампа уничтожили одного из иранских генералов.

Кроме того, в дни, когда Зеленский загорал на пляже, Тегеран сбил "Боинг" МАУ, а вместо обещанного "срочного вылета" президент потратил на дорогу домой почти сутки. При этом в Украине фактически не было никого из власть имущих, которые бы могли принимать стратегические решения при отсутствии главы государства - все артисты "95 квартала" разъехались по отпускам.