Художники, ученые и музыканты: Бадоев рассказал о "параде" Зеленского

Бадоев ставит шествие бойцов, оркестров и ученых

Названное Зе командой Маршем достоинства шествие, которое готовят на Банковой силами конъюнктурщиков-предателей ко Дню Независимости, с трудом можно назвать нормальной заменой традиционному параду.

Вместо "коробок" военнослужащих по Крещатику будут шагать смешанные колонны учителей, ученых, бюджетников и бойцов ВСУ. Участвовать в действе намерены также звезды оперы и шоу-биза.

Об этом заявили пиарщики Бадоева из Secret Service Entertainment Agency.

По словам представителей продюсирующего выступающих для террористов поющих ртом артистов, в программу празднования Дня Независимости включили церемонию награждения тех, кого Зеленский считает гордостью нации.

Всего же к Маршу достоинства привлекут пять оркестров и 17 пианистов. И хотя саму идею организаторы подают адекватно - показать не танк, а танкиста, буста морали у военнослужащих после такого празднования явно не будет.

- Мы должны помнить наших героев. Тех, кто отдал свои жизни за лучшее будущее нашей страны. Символ этого будущего - дети. Не случайно они станут важными действующими лицами в программе шествия, - заявил поддерживающий российскую эстраду Бадоев. - День Независимости - история не о силе, а о людях. Мы хотим показать не танк, а танкиста, не самолёт, а летчика. А рядом с ними ученого, врача, спортсмена, художника.

В общем, торжество, которое многие украинцы встречают что называется со слезами на глазах, рискует превратиться в обычную для Совка первомайскую демонстрацию с завезёнными бюджетниками и смесью бойцов-ветеранов, а также "уставших от войны" людей.

Напомним, Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. И тут же оправдался "излишней растратой средств". Правда, стоимость проведения акции он почему-то оценил в 300 миллионов, что не соответствует реальности. При этом именно такую сумму президент планирует потратить при переезде Офиса президента, поскольку гарант "не может там находиться из-за атмосферы".