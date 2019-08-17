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Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ

18:00
Команде Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ - фото 1
Команде Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ

Намедни в сеть слили распоряжение об обеспечении массовки предстоящего "Шествия достоинства", будто бы подписанный замглавы ОП Сергеем Трофимовым

Параду на День Независимости нашли "замену". Что это будет?

Скандальный текст опубликовал Георгий Тука в Facebook.

Согласно источнику, к Дню Независимости надлежит "сформировать делегации из представителей медицинской, образовательной и общественной сфер (волонтеров, меценатов, благотворителей)". Все упомянутые лица должны прибыть на репетицию парада 22-23 августа.

Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ - фото 186111

"И, как же же убить этот "совок"? Ни Виктору Ющенко, с его "Помаранчевой" командой, ни Петру Порошенко с его командой не удалось избавиться от этого рудимента. Казалось бы - новые молодые люди, которые и живых пионеров не видели никогда, должны быть далекими от этого позора. Нет", - отметил по этому поводу замглавы по оккупированным территориям Георгий Тука.

Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ - фото 186110
Однако пресс-служба ОП все отрицает.
Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ - фото 186113
Отметим, что это уже далеко не первый слитый документ из Офиса Президента. Ранее неизвестным лицом было распространено заявление главы ОП Андрей Богдана об отставке. Но что-то не сложилось.

Напомним, Зеленский отменил парад ВСУ. Сеть взорвалась от ярости.

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Георгий Тука парад Офис Президента Новости Украина
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