Команда Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ

Команде Зе сгоняет бюджетников на День Независимости – СМИ

Намедни в сеть слили распоряжение об обеспечении массовки предстоящего "Шествия достоинства", будто бы подписанный замглавы ОП Сергеем Трофимовым

Скандальный текст опубликовал Георгий Тука в Facebook.

Согласно источнику, к Дню Независимости надлежит "сформировать делегации из представителей медицинской, образовательной и общественной сфер (волонтеров, меценатов, благотворителей)". Все упомянутые лица должны прибыть на репетицию парада 22-23 августа.

"И, как же же убить этот "совок"? Ни Виктору Ющенко, с его "Помаранчевой" командой, ни Петру Порошенко с его командой не удалось избавиться от этого рудимента. Казалось бы - новые молодые люди, которые и живых пионеров не видели никогда, должны быть далекими от этого позора. Нет", - отметил по этому поводу замглавы по оккупированным территориям Георгий Тука.

Однако пресс-служба ОП все отрицает.

Отметим, что это уже далеко не первый слитый документ из Офиса Президента. Ранее неизвестным лицом было распространено заявление главы ОП Андрей Богдана об отставке. Но что-то не сложилось.