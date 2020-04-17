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Хроники коронавируса в Украине: Плюс 500 новых заболевших

09:45
Одним из очагов инфекции к Киеве стала Лавра - фото 1
Одним из очагов инфекции к Киеве стала Лавра / ГСЧС

Стали известные последние официальные данный Минздрава по ситуации с распространение коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

По последним данным, за сутки лабораторно подтверждены 501 новый факт заражения инфекцией.

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Таким образом по состоянию на 17 апреля 2020 в Украине уже 4662 зараженных, из них 125 летальных случая от пневмонии COVID-19.

Выздоровели 246 человек.

Хроники коронавируса в Украине: Плюс 500 новых заболевших - фото 198828

Статистика по областям:

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ровенская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют - оккупанты в Крыму ее не предоставляют, а на захваченных районах Донбасса ее вообще не ведут.

В мире уже почти 2,184 миллиона инфицированных. К сожалению, растут темпы заболевания - зафиксированы плюс 100 000 новых случаев за сутки, это печальный рекорд.

Всего по официальным данным за все время пандемии умерли 146 870 (плюс 12,21 тысячи в сутки, это тоже рекорд).

Выздоровели 552770 (+37,68).

 

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