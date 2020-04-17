Хроники коронавируса в Украине: Плюс 500 новых заболевших

Одним из очагов инфекции к Киеве стала Лавра / ГСЧС

Стали известные последние официальные данный Минздрава по ситуации с распространение коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

По последним данным, за сутки лабораторно подтверждены 501 новый факт заражения инфекцией.

Таким образом по состоянию на 17 апреля 2020 в Украине уже 4662 зараженных, из них 125 летальных случая от пневмонии COVID-19.

Выздоровели 246 человек.

Статистика по областям:

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют - оккупанты в Крыму ее не предоставляют, а на захваченных районах Донбасса ее вообще не ведут.

В мире уже почти 2,184 миллиона инфицированных. К сожалению, растут темпы заболевания - зафиксированы плюс 100 000 новых случаев за сутки, это печальный рекорд.

Всего по официальным данным за все время пандемии умерли 146 870 (плюс 12,21 тысячи в сутки, это тоже рекорд).

Выздоровели 552770 (+37,68).