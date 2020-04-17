Хроники коронавируса в Украине: Плюс 500 новых заболевших
Стали известные последние официальные данный Минздрава по ситуации с распространение коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.
По последним данным, за сутки лабораторно подтверждены 501 новый факт заражения инфекцией.
Таким образом по состоянию на 17 апреля 2020 в Украине уже 4662 зараженных, из них 125 летальных случая от пневмонии COVID-19.
Выздоровели 246 человек.
Статистика по областям:
- Винницкая область - 296 случаев;
- Волынская область - 122 случая;
- Днепропетровская область - 89 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 177 случаев;
- Закарпатская область - 150 случаев;
- Запорожская область - 118 случаев;
- Ивано-Франковская область - 427 случаев;
- Кировоградская область - 218 случаев;
- Киев - 705 случаев;
- Киевская область - 253 случая;
- Львовская область - 203 случая;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 93 случая;
- Полтавская область - 41 случай;
- Ровенская область - 240 случаев;
- Сумская область - 81 случай;
- Тернопольская область - 353 случая;
- Харьковская область - 56 случаев;
- Херсонская область - 51 случай;
- Хмельницкая область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 759 случаев;
- Черкасская область - 137 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют - оккупанты в Крыму ее не предоставляют, а на захваченных районах Донбасса ее вообще не ведут.
В мире уже почти 2,184 миллиона инфицированных. К сожалению, растут темпы заболевания - зафиксированы плюс 100 000 новых случаев за сутки, это печальный рекорд.
Всего по официальным данным за все время пандемии умерли 146 870 (плюс 12,21 тысячи в сутки, это тоже рекорд).
Выздоровели 552770 (+37,68).