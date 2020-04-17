Дым от пожара в Чернобыльской зоне накрыл Киев - власти просят не выходить на улицы

Киев в дыму / БЕЗ ТАБУ

Вечером в четверг, 16 апреля, на Киев следом за песчаной бурей обрушилась новая беда.

В Чернобыльской зоне и части Житомирской области вновь вспыхнули новые лесные пожары, которые быстро приобрели стихийный характер.

Полностью выгорело историческое село Корогод. Также горит Кривая Гора на левом берегу Припяти. Горит также район Рыжего леса возле АЭС.

Днем в районе была песчаная буря и сильнейший северо-западный ветер принес этот дым на многомиллионный Киев. Воздух столицы наполнился дымом и мгновенно превратил его в самый загрязненный город на планете (это официальные данные).

При этом сообщают, что радиационный фон в норме, он держится в пределах 0,099-0,13. В то же время в самой Зоне этот показатель значительно выше нормы.

Ближе к ночи эти цифры только увеличились, а на утро снизились и Киев утратил печальное лидерство

Нормой является показатель в "50"

В связи с новой чрезвычайно ситуацией власти просят жителей Киева:

не выходить из дома;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром;

при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, можно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

- если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.