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Холостяк 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.03.2020

16:02
Холостяк 10 выпуск 4 - страсти накаляются - фото 1
Холостяк 10 выпуск 4 - страсти накаляются / СТБ

В пятницу, 27 марта, в вечернем эфире СТБ стартует показ четвертого выпуска романтического шоу Холостяк 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в формате онлайн.

В финале третьего выпуска всем участницам шоу «Холостяк-10» было объявлено об отправке в Таиланд. Конечно, для многих девушек, привыкших отдыхать на Мальдивах, это будет шаг назад, однако душу им будет согревать возможность стать единственной для главного героя. А ради этого можно и потерпеть.

Холостяк 10 - все участницы сезона

Четвертый выпуск будет посвящен первой неделе путешествия. Уже на первом индивидуальном свидании между главным героем и одной из участниц произойдет сближение… Перед романтическим вечером Холостяк решит сделать для нее особенный подарок. Для этого вместе с девушкой Макс Михайлюк отправится в ювелирную фабрику.

Но прежде чем приобрести ювелирное изделие, паре предстоит ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них будет возможность получить скидку и понять, насколько схожи их ценности и интересы.

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С кем это наш Холостяк? / Холостяк 10 выпуск 4

Вечером Макса и участницу ждет романтический ужин, после которого пара решит искупаться в бассейне. Где все и произойдет.

Кроме того, Холостяк предложит всем участницам осуществить несколько обрядов, которые помогут освободиться от негативных воспоминаний и эмоций. Один из них – тайский обряд духов дома. В сундуке будут собраны ленточки с разными качествами, среди которых: мудрость, опрятность, женственность и другие. Каждой участнице предстоит выбрать то качество, которого, по ее мнению, ей не достает.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.03.2020 - фото 197863

Некоторым придется развести руками / Холостяк 10 выпуск 4

Будут ли девушки честны не только перед Максом, но и перед самими собой?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.03.2020:

Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк» уже сегодня, 27 марта в 19:00 на СТБ.

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Макс Михайлюк Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 10
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