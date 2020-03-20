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Холостяк 10 - смотреть онлайн 3 выпуск - 20.03.2020

15:54
Холостяк 10 - чем удивит 3 выпуск - фото 1
Холостяк 10 - чем удивит 3 выпуск / СТБ

Вечером в пятницу, 20 марта, в эфире СТБ выходит третий выпуск шоу Холостяк 10, все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В третьем выпуске шоу на индивидуальное свидание Макс Михайлюк пригласит самую творческую и, как оказалось, самую искушенную в сексе, девушку проекта – художницу Аню. Вместе с ней главный герой отправится в гончарную мастерскую.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 2 выпуск

Также в выпуске определится идеальная холостячка. Ведущий Григорий Решетник предложит девушкам игру, в ходе которой определится самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составят сами участницы. Их будет десять: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность, сексуальность и другие. Каждая холостячка должна будет оценить саму себя по каждому пункту от 0 до 10.

На свое первое индивидуальное свидание с Максом пойдет художница Аня. Она запомнилась Холостяку необычным подарком – картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумает для девушки творческое свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке – в гончарне.

Вместе создавая изделие, Холостяка и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров. Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.

Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться друг с другом личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 3 выпуск - 20.03.2020:

Смотрите третий выпуск романтического реалити «Холостяк» сегодня, 20 марта в 19:00, на СТБ.

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Макс Михайлюк Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 10
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