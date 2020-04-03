Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020

Холостяк 10 выпуск 5 - смотрим в режиме нон-стоп / СТБ

В пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В пятом выпуске пообщаться с Максом Михайлюком лично получат возможность две участницы – Вика и Настя. Первой на свидание с Холостяком поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые драматические переживания, он решит подарить ей позитивные эмоции.

Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса. Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

Холостяк 10 выпуск 5 - чье же свидание было круче?

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга.

Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе.

«В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди», – поделится Макс. Сама же девушка признается: «Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво».

Чем закончится такой тактильный вечер? Смогут ли Макс и Вика оголить друг перед другом не только тела, но и души?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020:

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ.