Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020

15:24
Холостяк 10 выпуск 5 - смотрим в режиме нон-стоп - фото 1
Холостяк 10 выпуск 5 - смотрим в режиме нон-стоп / СТБ

В пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В пятом выпуске пообщаться с Максом Михайлюком лично получат возможность две участницы – Вика и Настя. Первой на свидание с Холостяком поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые драматические переживания, он решит подарить ей позитивные эмоции.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 4 выпуск

Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса. Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020 - фото 198185

Холостяк 10 выпуск 5 - чье же свидание было круче?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020 - фото 198184

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга.

Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе.

«В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди», – поделится Макс. Сама же девушка признается: «Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво».

Холостяк 10 - все участницы сезона

Чем закончится такой тактильный вечер? Смогут ли Макс и Вика оголить друг перед другом не только тела, но и души?

Холостяк 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 3.04.2020:

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Холостяк 10 Макс Михайлюк Григорий Решетник СТБ Шоубиз Новости сериалов
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Власти усиливают карантин, чтобы быстрее выгнать на работу трудоспособных - фото 1
К мягкому через жесткое: Кабмин утвердил новые ограничения с 6 апреля
16:00
За сутки в больницы Киева поступило 13 человек - фото 1
В Киеве еще два человека скончались от коронавируса
15:00
Украина может понести колоссальные убытки из-за срыва поставок зерна в Китай - фото 1
Руководство государственной зерновой корпорации ведет Украину к дефолту
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00