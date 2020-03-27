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Главный герой Холостяк-2 подхватил коронавирус

16:30
Френсис Метью - герой Холостяк-2 - фото 1
Френсис Метью - герой Холостяк-2 / Инстаграм героя шоу

Модную ныне болезнь заимел главный герой второго сезона украинского реалити-шоу "Холостяк" Френсис Метью.

Об этом потомок русско-немецкой династии Романовых сообщил на своей странице в Instagram. "Идет восьмой день моей жизни с COVID-19. Наконец-то появилось немного энергии и огромное желание сделать уборку и побриться", - написал экс-"холостяк" в соцсети.

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Френсис Метью также рассказал о симптомах, которые появились у него в момент заболевания:

"За последние несколько дней я понял, что коронавирус проявляется у всех по-разному. На прошлой неделе во вторник утром у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох". Метью при этом отметил, что уже идет на поправку - боль в груди прошла, а организм начал адекватно реагировать на физические упражнения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 8 of covid 19 for me and I finally have some energy. Still low, but had a strong desire to deep clean my flat and shave. Now drained, but feels good to have cleaned. Enjoying a tea on the roof trying to recharge in the sun. The one thing I know for sure out of the last few days is how the virus affects everyone differently. I would say I have been middle of the rd with it regarding the severity of my symptoms. It hit me last week on Tuesday morning with a tight chest and very low energy. I went home to bed and breathing hurt. Very restrictive chest. Pounding headaches and very low energy. By day 2 my smell and taste had gone with an unblocked nose. Then came the cough, which for me was a blessing as it helped relieve the tightness in my chest. The cough only lasted a day and a half. Then the tightness came back with a small burning inside my lungs . I couldn't take deep breaths without pain. I still have no taste or smell, but my energy is coming back and my chest is no longer tight or hurting. From doing a lot of exercise a week to none and getting wiped out by walking up the stairs, I am hoping to be able to start light exercises by Friday and am going to start posting more now that I have time and put my routines on here for anyone to follow and exercise while at home in isolation. I will explain correct techniques as I go for anyone interested in learning. #covid-19 #coronavirus #personaltraining #isolation #homeworkouts #gettingfitagain #strengthtraining #calisthenic #rebuilding #rebuildingmyself

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Отметим, что герой Холостяк-2 по-прежнему свободен, а потому не стоит исключать его появления в будущих сезонах проекта. Сейчас, напомним, в разгаре 10-й сезон, а главный герой - одессит с американским паспортом Макс Михайлюк.

Напомним, что также диагноз коронавирус подтвердился у дальнего родственника Холостяка-2 - британского принца Чарльза.

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Холостяк Пандемия коронавируса Новости Мир Френсис Метью Холостяк 10
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