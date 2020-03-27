Главный герой Холостяк-2 подхватил коронавирус

Френсис Метью - герой Холостяк-2 / Инстаграм героя шоу

Модную ныне болезнь заимел главный герой второго сезона украинского реалити-шоу "Холостяк" Френсис Метью.

Об этом потомок русско-немецкой династии Романовых сообщил на своей странице в Instagram. "Идет восьмой день моей жизни с COVID-19. Наконец-то появилось немного энергии и огромное желание сделать уборку и побриться", - написал экс-"холостяк" в соцсети.

Френсис Метью также рассказал о симптомах, которые появились у него в момент заболевания:

"За последние несколько дней я понял, что коронавирус проявляется у всех по-разному. На прошлой неделе во вторник утром у меня начало давить в груди и был серьезный упадок сил. Я пытался лечь спать и задыхался. Также сильно болела голова, а на второй день я перестал чувствовать вкус и запах. Позже появился кашель, который был благословением, потому что от него стало легче дышать. Через полтора дня это прошло, но снова стало больно делать глубокий вдох". Метью при этом отметил, что уже идет на поправку - боль в груди прошла, а организм начал адекватно реагировать на физические упражнения.

Отметим, что герой Холостяк-2 по-прежнему свободен, а потому не стоит исключать его появления в будущих сезонах проекта. Сейчас, напомним, в разгаре 10-й сезон, а главный герой - одессит с американским паспортом Макс Михайлюк.

Напомним, что также диагноз коронавирус подтвердился у дальнего родственника Холостяка-2 - британского принца Чарльза.