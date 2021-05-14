Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 11 - 14.05.2021

Холостяк 11 выпуск 11 / СТБ

В пятницу, 14 мая, в 19-00 на СТБ стартует показ 11 выпуска шоу Холостяк 11. В нем Михаил Заливако познакомит трех участниц со своим близкими. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

В нескольких шагах от финала главный герой Михаил Заливако представит трех участниц своим близким. Как же пройдет знакомство Ани, Даши и Розали с родителями и друзьями?

До финального выбора Холостяка осталось совсем немного времени! Впереди – ответственный этап для каждой девушки. Оставшиеся претендентки на сердце главного героя познакомятся с родителями Холостяка и окунутся в его жизнь.

«Я очень этого жду и волнуюсь. Мы уже на том этапе, когда каждый момент – на вес золота. Ты ходишь по лезвию ножа и тебе нельзя пошатнуться – ты сразу упадешь. Из-за этого намного труднее», – поделилась Даша.

Одной из девушек даже посчастливится побывать в офисе, где работает мужчина, и пообщаться с его коллегой. Помимо этого, участницы проведут время с Холостяком наедине, где каждая попытается раскрыть перед мужчиной свои чувства.

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 11 - 14.05.2021

Кто из девушек впечатлит родителей Михаила? А чье поведение смутит их?

А также самое неожиданное событие сезона – Юля «Зайка» попробует переступить через правила проекта, чтобы признаться Холостяку в своих чувствах! И как Михаил отреагирует на смелый шаг девушки?