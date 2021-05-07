Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 10 - 7.05.2021

Холостяк 11 выпуск 10 / СТБ

В пятницу, 7 мая, в 10 выпуске шоу Холостяк 11 ждите долгожданную встречу с родителями участниц. Розали, Аня, Джессика и Даша познакомят Михаила Заливако со своими семьями и друзьями. Подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Настал тот момент, когда девушки познакомят главного героя со своими семьями. Безусловно, этап волнительный и ответственный как для самого Михаила, так и для участниц.

Во время знакомства с родителями Ани все будет складываться легко и непринужденно. Появится ощущение, будто все не впервые собираются вместе за одним столом. Пока… Неужели свадебные фото заставят Холостяка сомневаться в девушке?

Десятая неделя раскроет каждую участницу по-новому. Все, что таилось это время, уже сегодня станет известным. Ведь кто, как не родители, знают своих дочерей?

Помимо общения с родственниками и друзьями, каждая участница побывает на индивидуальном свидании с Холостяком в родных местах. Кроме того, главного героя и одну из его спутниц ждет мастер-класс от кулинарного эксперта Евгения Клопотенко.

Не пропустите! Отпустила ли Аня свое прошлое? Какие тайны Розали раскроются во время общения с ее мамой? Почему Джессика будет невероятно волноваться на Церемонии роз? И что Даше будет сложно выразить словами?

Холостяк 11 - смотреть онлайн выпуск 10 - 7.05.2021:

Смотрите в пятицу, 7 мая в 19:00, на телеканале СТБ 10 выпуск проекта «Холостяк».