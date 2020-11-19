Холостячка выпуск 5 - как понравиться Мишиной в диких условиях

Холостячка выпуск 5 - смотреть онлайн / СТБ

В пятницу, 20 ноября, ровно в 19:00 на СТБ стартует пятый выпуск шоу "Холостячка". Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске Холостячка Ксения Мишина пригласит участников в поход – вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях.

Наступил экватор проекта и с каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

«В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится», – отмечает Ксения.

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей.

Холостячка - смотреть онлайн 5 выпуск - 20.11.2020:

Смотрите реалити «Холостячка» в эту пятницу, 20 ноября в 19:00, на СТБ!