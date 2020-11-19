Владимир Зеленский Карантин в Украине Майя Санду Холостячка война на Донбассе Досье

Холостячка выпуск 5 - как понравиться Мишиной в диких условиях

Вчера, 19:25
Холостячка выпуск 5 - смотреть онлайн - фото 1
Холостячка выпуск 5 - смотреть онлайн / СТБ

В пятницу, 20 ноября, ровно в 19:00 на СТБ стартует пятый выпуск шоу "Холостячка". Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске Холостячка Ксения Мишина пригласит участников в поход – вместе они проведут целую неделю на острове в диких условиях.

Холостячка - смотреть онлайн 4 выпуск - 13.11.2020

Наступил экватор проекта и с каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка предложила участникам выйти из зоны комфорта и отправиться на остров, вдали от цивилизации.

«В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится», – отмечает Ксения.

Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Холостячка будет жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Однако ее присутствие в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых участников в отношениях с Мишиной вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей.

Холостячка - смотреть онлайн 5 выпуск - 20.11.2020:

Смотрите реалити «Холостячка» в эту пятницу, 20 ноября в 19:00, на СТБ!

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Холостячка Ксения Мишина Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 10
Другое на тему
Маски - обязательны - фото 1
Штрафы за неношение масок официально вступили в силу
Вчера, 13:52
Павел Рябикин сменил аэропорт на таможню - фото 1
Бывший директор аэропорта стал главным украинским таможенником
18 ноября, 19:20
Критики пусть критикуют, даже, если они королевских кровей - фото 1
Британская королевская семья посмотрела 4 сезон "Короны" и огорчилась
18 ноября, 11:11
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
17 ноября, 07:40
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05