Холостячка 2 - смотреть онлайн 9 выпуск - 12.11.2021

Злата Огневич побывает в мире мужчин / Холостячка 2 - выпуск 9

12 ноября в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Холостячка 2», в котором построить отношения пробует певица Злата Огневич. Подробности 9 выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

На этой неделе главная Холостячка страны узнает, как живут претенденты на ее сердце, где они работают и чем занимаются в свободное время. Но далеко не всё из мира мужчин ее порадует…

Участников осталось четверо. И к каждому из них у Златы особые чувства. На что готовы пойти мужчины, чтобы завоевать сердце Холостячки? Кто-то вызовет ее на боксерский ринг. Кто-то познакомит с ребенком. А кто-то даже устроит очную ставку с бывшей!

«Я не была готова знакомиться с бывшей. Он меня об этом не предупреждал. Я предпочитаю этого не делать!» – отметит Холостячка.

Чудеса случаются! Один из мужчин превратит теплый день в морозную новогоднюю ночь и подарит Злате настоящую зимнюю сказку! Для певицы такой подарок особенно ценен, ведь часто новогоднюю ночь артисты проводят на работе.

«Этот Новый Год я мечтаю встретить с любимым мужчиной. Чтобы было очень тепло в душе и уютно в доме. Чтобы пахло пирогами, корицей и ёлкой. Чтобы на меня мужчина смотрел взглядом, полным восхищения, любви и теплоты. Я очень хочу, чтобы в моей жизни это всё случилось!» – признается Холостячка.

Ярче слов о чувствах говорят только поступки! Один из претендентов на сердце Златы точно знает, где будет их совместный дом и уже работает над его проектом.

«Впервые в отношениях мужчина предлагает мне построить совместный дом! Он видит свое будущее со мной. Я просто расцветаю, мне очень приятно!» – скажет Холостяка.

Чья жизнь вдохновит Злату настолько, что она подарит мужчине завтрак, приготовленный с любовью? А чья – заставит задуматься и попрощаться с участником?

Холостячка 2 - смотреть онлайн 9 выпуск - 12.11.2021: