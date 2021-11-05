Холостячка 2 - смотреть онлайн 8 выпуск - 5.11.2021

Страсти накаляются / Холостячка 2 - выпуск 8

В пятницу, 5 ноября, в 19-00 выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостячка». Вторая неделя в Одессе разжигает конкуренцию между мужчинами все сильнее, а еще больше – их жгучую страсть к Злате Огневич! Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Участники идут на всё, чтобы заполучить хоть толику внимания желанной женщины. Кто из них без предупреждения переедет жить в соседнюю комнату со Златой? А кто, нарушая все правила и договоренности, неожиданно украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь?

Вторая неделя в Одессе. Холостячка продолжает жить с участниками в одном доме. Общий быт всё больше накаляет страсти между соперниками. Борьба за сердце Златы становится бескомпромиссной, а методы мужчин – решительными и порой даже жестокими.

«Я решил действовать!» – заявит Андрей Хветкевич.

«Я взрослый мужчина и не вижу отношений без телесной близости между мужчиной и женщиной», – выскажет свою позицию Олег Плахотнюк.

Один из участников организует фантастическое свидание, на котором Холостячка почувствует себя настоящей принцессой.

Злата признается: «Я вообще не ожидала от него такого свидания, это была просто сказка. Он меня очень удивил».

Кто из мужчин настолько потеряет голову от чувств, что устроит торги и потратит целое состояние, чтобы «купить» сердце желанной женщины?

Кто в обход всех конкурентов нарушит ранние договоренности и неожиданно украдет Холостячку на незабываемое свидание?

«Мы провели всю ночь вместе. Он мне нравится все больше и больше. Я чувствую, что уже готова влюбиться», – расскажет Злата после теплой встречи.

А также – чем закончится самое романтическое свидание восьмой недели?

Холостячка 2 - смотреть онлайн 8 выпуск - 5.11.2021:

Смотрите 8 выпуск «Холостячки» сегодня в 19:00 на СТБ! В 22:00 поклонников проекта ждет сюрприз – прямой эфир с Григорием Решетником в #LoveLiveShow на страничке holostyakstb в Instagram. К обсуждению проекта присоединится сама Злата Огневич, а также один из претендентов на ее сердце. А сразу после окончания 8 выпуска не пропустите ток-шоу «Как выйти замуж».