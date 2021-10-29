Холостячка 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 29.10.2021

Холостячка 2 выпуск 7

29 октября выйдет 7 выпуск романтического реалити «Холостячка». Новая неделя начнется для Златы Огневич и мужчин в Одессе, где состоится самая настоящая проверка на совместимость! Ведь Холостячка будет жить с претендентами на свое сердце в одном доме. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Новая неделя начнется для Златы Огневич и мужчин в Одессе, где состоится самая настоящая проверка на совместимость! Ведь Холостячка будет жить с претендентами на свое сердце в одном доме.

«Для меня эти две недели будут очень показательными. Если во время свиданий каждый мужчина пытается себя продемонстрировать с лучшей стороны передо мной, в доме совершенно другая история. Здесь негде скрыться, здесь они будут собой. И проявятся так, как ведут себя в обычной жизни» – говорит Злата.

Кто из мужчин воспользуется тем, что Холостячка рядом и украдет ее на свидание? Кого другие участники застанут в спальне со Златой? И что устроят обоим за это? А кто начнет ревновать и предъявлять претензии, увидев, как Злата общается с остальными мужчинами в доме? Холостячка поймет, с кем она наиболее совместима в быту и увидит, что может быть важнее этого!

А также случится свидание, во время которого Злата столкнется со своими страхами. Сможет ли она преодолеть их?

«У меня руки дрожат, меня просто всю колотит от нервного перенапряжения, это максимально стрессово для меня! Я ощущала раздражение, обиду и где-то даже легкий гнев», – признается певица.

В конце недели мужчины устроят вечеринку, на которой им окажется не до веселья – они будут бороться за внимание Златы всеми возможными способами!

Холостячка 2 - смотреть онлайн 7 выпуск - 29.10.2021:

Смотрите седьмой выпуск романтического реалити «Холостячка» в эту пятницу, 29 октября в 19:00, на телеканале СТБ.