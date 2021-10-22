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Холостячка 2 - смотреть онлайн 6 выпуск - 22.10.2021

16:31
Что скрывают участники реалити «Холостячка 2»? - фото 1
Что скрывают участники реалити «Холостячка 2»? / СТБ

В пятницу, 22 октября, в 19-00 выйдет 6 выпуск романтического реалити «Холостячка 2». На этой неделе Злата Огневич познакомит участников со своей жизнью. И, неожиданно для себя, раскроет сокровенные тайны их прошлого! Что же скрывают мужчины? Подробнее - на БЕЗ ТАБУ.

В шестом выпуске Холостячки 2 пришло время срывать маски. И для этого на помощь Злате Огневич придет детектор лжи, который поможет узнать, что утаили мужчины.

Холостячка 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 15.10.2021

«Самая худшая ситуация, которая может возникнуть в отношениях, когда есть уже взаимная симпатия. Вдруг я узнаю, что мой мужчина женат. Почему он мне ничего не сказал? Зачем он начал эти отношения, не прекратив прошлые?» — отмечает Холостячка.

Сможет ли Злата принять горькую правду? Что выберет — расстаться навсегда или дать второй шанс? И не пожалеет ли она о своем решении? Не пропустите самое яркое разоблачение сезона!

Это будет неделя невероятных свиданий и неожиданных откровений. Кому из участников повезет побывать у Златы дома?

«В какой-то момент я поняла, что он с удовольствием бы остался у меня. Но мне придется его отпустить» — делится Злата Огневич.

Холостячка 2 - смотреть онлайн 6 выпуск - 22.10.2021:

Не пропустите один из самых откровенных и эмоциональных выпусков реалити «Холостячка» в эту пятницу 22 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

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Холостячка Злата Огневич СТБ Григорий Решетник Шоубіз Холостяк 11
БЕЗ ТАБУ
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