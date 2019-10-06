Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон

Ходячие мертвецы - курс на новый сезон

В воскресенье, 6 октября, за океаном состоится премьера 10 сезона зомби-драмы "Ходячие мертвецы", которого по инерции еще смотрят миллионы людей.

Дата старта 10 сезона Ходячих мертвецов в Украине - 7 октября, из-за разницы во времени между континентами.

Легально новый сезон сериала можно смотреть на кабельном канале FOX, однако большинство по традиции предпочитает торренты.

В предстоящем сезоне выжившим предстоит противостояние со все теми же Шепчущимися. Будут новые локации и герои. Одну из новых героинь - Принцессу - сыграет Паола Ласаро.

Король и Губернатор уже были - пора выходить на сцену Принцессе

Из позитивного - в проект возвращается Лорен Коэн, ее подушку безопасности в виде сериала "Виски Шевалье" - закрыли после первого сезона. "Вдова" вернется в компанию Дэрилла Диксона, МиШон и Кэрол Пелетье.

Лорен Коэн успешна только в мире зомби

Из плохого - сериал уже давно перестал цеплять, утратил харизму и, похоже, утомил сам себя.

Ходячие мертвецы 10 сезон - смотреть онлайн трейлер:

Однако это еще не все - накануне премьеры 10 сезона боссы АМС объявили секрет полишинеля - нам никуда не деться и от 11 сезона.

Ходячие мертвецы - юбилейный сезон стартует 7.10.2019

10 сезон стает последним для МиШонн - исполнительница ее роли актриса Данай Гурира уже не раз заявляла, что ей пора. Зато ожидается, что ее персонаж будет важной частью грядущего полнометражного фильма про Рика Граймса.