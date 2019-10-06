Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон

20:47
Ходячие мертвецы - курс на новый сезон - фото 1
Ходячие мертвецы - курс на новый сезон

В воскресенье, 6 октября, за океаном состоится премьера 10 сезона зомби-драмы "Ходячие мертвецы", которого по инерции еще смотрят миллионы людей.

Дата старта 10 сезона Ходячих мертвецов в Украине - 7 октября, из-за разницы во времени между континентами.

Легально новый сезон сериала можно смотреть на кабельном канале FOX, однако большинство по традиции предпочитает торренты.

В предстоящем сезоне выжившим предстоит противостояние со все теми же Шепчущимися. Будут новые локации и герои. Одну из новых героинь - Принцессу - сыграет Паола Ласаро.

Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон - фото 189135
Король и Губернатор уже были - пора выходить на сцену Принцессе

Из позитивного - в проект возвращается Лорен Коэн, ее подушку безопасности в виде сериала "Виски Шевалье" - закрыли после первого сезона. "Вдова" вернется в компанию Дэрилла Диксона, МиШон и Кэрол Пелетье.

Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон - фото 189136

Лорен Коэн успешна только в мире зомби

Из плохого - сериал уже давно перестал цеплять, утратил харизму и, похоже, утомил сам себя.

Ходячие мертвецы 10 сезон - смотреть онлайн трейлер:

Однако это еще не все - накануне премьеры 10 сезона боссы АМС объявили секрет полишинеля - нам никуда не деться и от 11 сезона.

Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон - фото 189138

Ходячие мертвецы - юбилейный сезон стартует 7.10.2019

10 сезон стает последним для МиШонн - исполнительница ее роли актриса Данай Гурира уже не раз заявляла, что ей пора. Зато ожидается, что ее персонаж будет важной частью грядущего полнометражного фильма про Рика Граймса.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ходячие мертвецы Лорен Коэн Норман Ридус Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Майдан - 6 октября 2019 - фото 1
Зеленского о недопустимости капитуляции предупредили 10 000 человек
20:05
Добровольцы обещают прикрыть Золотое в случае одностороннего отведения войск - фото 1
Добровольцы готовы сорвать отход войск ВСУ в Золотом
16:00
Заигрывания с оккупантами привели к весьма масштабным акциям протеста - фото 1
Майдан, перекличка: тысячи людей вышли на вече по всей Украине (ФОТО)
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...