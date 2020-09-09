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"Ходячие мертвецы" пообещали закрыть после 11 сезона

18:07
История продолжится, но будет не долгой - фото 1
История продолжится, но будет не долгой / АМС

Медленно умирающий культовый сериал "Ходячие мертвецы", похоже, получил надежду на завершение. Однако не все так однозначно.

Сенсационную новость сообщило издание IGN - по его информации неожиданно сериал «Ходячие мертвецы» закроют после 11 сезона. Всего же в 11 сезоне TWD запланировано 24 эпизода, которые завершатся в 2022 году.

Ходячие мертвецы 10 сезон: Дата выхода серий, сюжет и актеры

Однако вскоре портал удалил твит и новость с сайта. При этом вряд ли это такая шутка, скорее - кто-то из редакции просто поспешил выдать информацию. Так это или нет - узнаем со временем.

'Ходячие мертвецы' пообещали закрыть после 11 сезона - фото 205190
Сказочке конец?

Новость также гласила, что AMC одобрил производство ещё одного сериала во вселенной «Ходячих мертвецов». Он позиционируется как антология, первый сезон которой расскажет о приключениях Дэрила и Кэрол, релиз запланирован в 2023-м.

Ранее AMC выпустил тизер «Мира за пределами» — другого спин-оффа, в которой центральными персонажами стали подростки. Шоу стартует 4 октября 2020. Тогда же состоится показ 16-й серии 10 сезона - ее не успели доснять из-за коронавируса и она выйдет уже вместе со второй частью сезона.

Отметим, что официальной реакции AMC о том - закрывается сериал или нет - пока не последовало.

При этом шоураннеры много раз заявляли, что у них есть сценарный план чуть ли не на 15 сезонов.

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Ходячие мертвецы Норман Ридус Лорен Коэн Джеффри Дин Морган Шоубиз Новости сериалов Ходячие мертвецы: Мир за пределами
Мир Фантастики
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