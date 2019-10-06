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Ходячие мертвецы: У сериала будет спин-офф про детей с Риком Граймсом

20:55
Дети в мире TWD всегда привлекали внимание - фото 1
Дети в мире TWD всегда привлекали внимание / АМС

Пока главное шоу вселенной под названием "Ходячие мертвецы" медленно умирает, его отвлетвления почкуются не то, чтобы как грибы после дождя, но достаточно уверенно.

Канал AMC официально объявил о начале производства второго спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы».

Ходячие мертвецы: Стартует 10 сезон

Шоураннером сериала выступит Мэттью Негрете, работавший над сценарием для оригинального проекта начиная с четвертого сезона.

Скотт Гимпл, глава контент-отдела франшизы TWD, также поработает над новым шоу. Съемки начнутся в Вирджинии летом 2019. Всего планируется 10 эпизодов, а премьера намечена на весну 2020 года.

Сюжет нового шоу сконцентрируется на представителях первого поколения, родившихся и выросших уже после зомби-апокалипсиса. В центре истории окажутся две молодые девушки.

Ходячие мертвецы: У сериала будет спин-офф про детей с Риком Граймсом - фото 189139

Памела Милтон, губернатор "Содружества" из комикса - и героиня нового сериала

Как предполагает телеграм-канал "Котел сериалов", новый сериал асскажет об общине "Содружество" из оригинального комикса TWD. Судя по трейлеру, в сообществе у них почти 10000 жителей, все живут вполне нормальной цивилизованной, как и ранее жизнью, поэтому родившиеся там дети не знают крови. А самое главное, что намекает на "Содружество", в трейлере есть кадр с пожилой женщиной, одетой один в один, как Памела Милтон, губернатор "Содружества". Поэтому шоураннер вселенной "Ходячих" Скотт Гимпл и сказал, что в новом сериале появится Рик Граймс или будет что-то его касаться. Это будет какое-то обыгрывание ситуации из комикса.

Бойтесь ходячих мертвецов - дата выхода 5 сезона

Отметим, что это уже второй спин-офф оригинального TWD. Первый - Бойтесь ходячих мертвецов оказался в меру успешным экспериментом и затянулся на шесть сезонов, пять их которых уже вышли в эфир.

Как будет выглядеть мир зомби глазами детей - смотрите в ролике, который был представлен на Комик-Коне в Нью-Йорке 5 октября 2019 года.

Вселенная Ходячих мертвецов - смотреть онлайн трейлер пока безымянного спин-оффа:

Что касается сериала-прародителя, то его дела совсем плохи - ведущие актеры дружно отправляются на убой, второстепенные - мигрируют в параллельные проекты, рейтинги падают, а уныние и безнадега, свойственные постапокалипсису, стали фирменной фишкой когда-то яркого и динамичного проекта.

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