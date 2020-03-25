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Ходячие мертвецы 10 - сезон завершится досрочно из-за коронавируса

14:30
Ходячие мертвецы 10 - дата финала сезона изменилась - фото 1
Ходячие мертвецы 10 - дата финала сезона изменилась

15 серия 10 сезона долгоиграющей зомби-драмы Ходячие мертвецы станет последней.

Остановить зомби-апокалипсис пришлось из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, который не только убил уже около 14 000 людей по всему миру, но стал также бичем кинопроизводства.

Телеканал AMC объявил в твиттере, что 10 сезон «Ходячих мертвецов» придется закончить на 15 серии, которая выйдет на следующей неделе — 5 апреля 2020 (из-за разницы во времени - в Украине выход финальной серии состоится 6 апреля 2020).

Авторы сериала не успели закончить постпродакшн финала из-за карантина, а потому выпустят его в качестве специального эпизода позднее в 2020 году.

Таким образом, после зимнего перерыва во второй части сезона будет лишь 6 серий.

Ходячие мертвецы - график выхода серий второй части 10 сезона

  • 9 серия - 23 февраля 2020 - Squeeze / Теснота
  • 10 серия - 1 марта 2020 - Stalker / Сталкер
  • 11 серия - 8 марта - Morning Star / Утренняя звезда
  • 12 серия - 15 марта - Walk with Us / Идем с нами
  • 13 серия - 22 марта - What We Become / Чем мы стали
  • 14 серия - 29 марта - Look at the Flowers / Глянь на цветы
  • 15 серия - 5 апреля - The Tower / Башня
  • 16 серия - 12 апреля - A Certain Doom / Страшный суд - отменена

Чтобы как-то загладить вину перед фанатами - с 5 апреля по 1 мая на сайте и в приложении AMC можно будет бесплатно посмотреть первые восемь эпизодов текущего сезона.

Прежде телеканалу пришлось «заморозить» подготовку к работе над 11 сезоном «Ходячих мертвецов» и производство 6 сезона «Бойтесь ходячих мертвецов». Также была отложена премьера еще одного спин-оффа сериала с подзаголовком World Beyond, который должен был выйти 12 апреля. В нем речь должна была пойти о детях, родившихся уже в условиях апокалипсиса, но избегавших близкого знакомства с зомби.

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