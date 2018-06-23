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Виталий Могилевский
Обозреватель Без Табу

Хлеб-соль для оккупанта: Чем для Украины опасна дерусификация Приднестровья

10:45, Сегодня
Вывод или новая оккупация? - фото 1
Вывод или новая оккупация? / Спутник Молдова

В ООН всерьез озаботились вопросом дерусификации Приднестровья - Без Табу приветствует попытку цивилизованного сообщества избавить Молдову от оккупантов, однако опасается, что это планируется сделать за счет возможных проблем для Украины.

У российской захватнической политики всегда был один существенный изъян – отсутствие запасного плана. Если в царские времена еще можно было дать силовой ответ на нежелание какого-нибудь мелкого государственного образования отдать земли и все ценное, то сейчас мировое сообщество научилось давить в экономической и дипломатической плоскости, реальной силы не применяя. Причем иногда не спасают ни нефтегазовые посулы, ни прочие заманчивые обещания, если цивилизованному миру все же хочется взять на себя миротворческие функции.

Как возник русский анклав в Приднестровье

Вот и сейчас в ООН, например, загорелись идеей полного прекращения вялотекущего конфликта в Приднестровье. Как говорится, не прошло и тридцати лет со дня его начала. Генеральная ассамблея в пятницу даже приняла резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести собственные вооруженные силы со «спорных территорий». Мотивация этого требования проста: то, что когда-то было 14-й гвардейской армией, находится в так называемой “ПМР” без позволения Молдовы и вопреки положениям молдавской конституции.

Но странных нюансов в этой истории многовато. Во-первых, официальная молдавская власть, похоже, совсем не против российского военного присутствия на противоположном берегу Днестра. Точнее говоря, правительство и парламент преимущественно против, но одиозный президент Игорь Додон пытается гнуть линию, выгодную Кремлю. В частности, он неоднократно настаивал на том, что приднестровские земли можно принять и под российским протекторатом. Абсолютной власти у красноречивого социалиста нет, но разлад внести он способен.

Во-вторых, неясно, почему ООН ранее не бралась за аналогичное разрешение подобных ситуациях. К примеру, Абхазию и Южную Осетию Россия преступным путем вывела из-под фактического контроля Грузии еще в начале девяностых. Но даже во времена правления Михеила Саакашвили и максимальной лояльности к Америке вопрос возвращения оккупированных территорий даже не поднимался. А некоторые географические соседи о реальной помощи даже не задумывались, признавая Грузию агрессором в «пятидневной войне» на парламентском уровне.

Наконец, попытка освободить стратегически важный регион суверенной Молдовы от вооруженных сил РФ ставит под угрозу безопасность Украины. Степан Полторак при встрече с молдавским коллегой пару недель назад не зря подметил, что «миротворцы» могут навредить обоим сопредельным государствам. Однако шахматист из министра обороны, видать, плоховат, поскольку о просчете вражеских ходов наперед он не задумался. А зря.

Украина готова предоставить коридор для выхода российских оккупантов из Приднестровья

Как Россия будет выводить свои войска? Можно погрузить личный состав в самолет и переправить куда-нибудь подальше на восток. Однако даже не аэропорт, а аэродром в Тирасполе для приема военных и грузовых самолетов не слишком приспособлен. Да и проблемы с открытым небом также присутствуют. А ведь вывести надо не только военнослужащих, но и технику. Выхода к морю нет, пускать большегрузные суда по Днестру дело гиблое, а румыны или молдаване вооруженные силы РФ через свою территорию не пропустят, даже будучи в не совсем здравом уме.

Что делает в сложившейся ситуации официальный Киев? Правильно, как минимум, не отказывается от идеи предоставить стране-агрессору зеленый коридор. "Наша позиция неизменна – территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере, выразит готовность", – специальный представитель по урегулирования приднестровского конфликта Виктор Крыжановский проговорился еще в апреле. Других комментариев пока не было, и совершенно неясно, как это понимать.

Почему Молдова и Румыния пока не могут объединиться

Более того, даже проевропейское вроде как молдавское правительство пытается давить на Украину. Премьер-министр Павел Филип, якобы полновесный оппонент Додона, то и дело обещает «уговорить соседей» пропустить опасную вооруженную делегацию с непонятными намерениями. Точнее, намерения как раз понятны. Небезызвестный украинофоб Константин Затулин, которому въезд в страну был запрещен еще во времена президентства Ющенко, уже не первую неделю шутит о том, что Москва коридор готова использовать не для вывода, а для ввода. Так «миротворцы» одним ловким движением могут превратиться в неприкрытых оккупантов, таких себе жуков в муравейнике, разрушающих Украину изнутри. Еще пять лет назад такой расклад казался бы невозможным, но пример захвата Крыма и Донбасса оказался чересчур наглядным.

Вот и получается пугающий парадокс. Украинский дипкорпус в целом и одиозный Владимир Ельченко в частности подают голосование по приднестровской резолюции как безусловную победу. Но это никакая не победа, а ловушка, из которой без потерь в режиме цейтнота выбраться будет невозможно без потерь. И кто знает, каковы они будут – ненулевое число погибших, потеря контроля над частью территории или вовсе утрата суверенитета. Помогать географическому соседу такой ценой, право слово, как-то несерьезно.

Хорошо, если МИД вкупе с обитателями Банковой и Грушевского все это осознает. Иначе придется действительно туго. Да и молдавский политикум – сборище, честно говоря, сомнительное.

Виталий Могилевский, Без Табу

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