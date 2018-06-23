Хлеб-соль для оккупанта: Чем для Украины опасна дерусификация Приднестровья

10:45 , Сегодня , Сегодня

Вывод или новая оккупация? / Спутник Молдова

В ООН всерьез озаботились вопросом дерусификации Приднестровья - Без Табу приветствует попытку цивилизованного сообщества избавить Молдову от оккупантов, однако опасается, что это планируется сделать за счет возможных проблем для Украины.

У российской захватнической политики всегда был один существенный изъян – отсутствие запасного плана. Если в царские времена еще можно было дать силовой ответ на нежелание какого-нибудь мелкого государственного образования отдать земли и все ценное, то сейчас мировое сообщество научилось давить в экономической и дипломатической плоскости, реальной силы не применяя. Причем иногда не спасают ни нефтегазовые посулы, ни прочие заманчивые обещания, если цивилизованному миру все же хочется взять на себя миротворческие функции.

Вот и сейчас в ООН, например, загорелись идеей полного прекращения вялотекущего конфликта в Приднестровье. Как говорится, не прошло и тридцати лет со дня его начала. Генеральная ассамблея в пятницу даже приняла резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести собственные вооруженные силы со «спорных территорий». Мотивация этого требования проста: то, что когда-то было 14-й гвардейской армией, находится в так называемой “ПМР” без позволения Молдовы и вопреки положениям молдавской конституции.

Но странных нюансов в этой истории многовато. Во-первых, официальная молдавская власть, похоже, совсем не против российского военного присутствия на противоположном берегу Днестра. Точнее говоря, правительство и парламент преимущественно против, но одиозный президент Игорь Додон пытается гнуть линию, выгодную Кремлю. В частности, он неоднократно настаивал на том, что приднестровские земли можно принять и под российским протекторатом. Абсолютной власти у красноречивого социалиста нет, но разлад внести он способен.

Во-вторых, неясно, почему ООН ранее не бралась за аналогичное разрешение подобных ситуациях. К примеру, Абхазию и Южную Осетию Россия преступным путем вывела из-под фактического контроля Грузии еще в начале девяностых. Но даже во времена правления Михеила Саакашвили и максимальной лояльности к Америке вопрос возвращения оккупированных территорий даже не поднимался. А некоторые географические соседи о реальной помощи даже не задумывались, признавая Грузию агрессором в «пятидневной войне» на парламентском уровне.

Наконец, попытка освободить стратегически важный регион суверенной Молдовы от вооруженных сил РФ ставит под угрозу безопасность Украины. Степан Полторак при встрече с молдавским коллегой пару недель назад не зря подметил, что «миротворцы» могут навредить обоим сопредельным государствам. Однако шахматист из министра обороны, видать, плоховат, поскольку о просчете вражеских ходов наперед он не задумался. А зря.

Как Россия будет выводить свои войска? Можно погрузить личный состав в самолет и переправить куда-нибудь подальше на восток. Однако даже не аэропорт, а аэродром в Тирасполе для приема военных и грузовых самолетов не слишком приспособлен. Да и проблемы с открытым небом также присутствуют. А ведь вывести надо не только военнослужащих, но и технику. Выхода к морю нет, пускать большегрузные суда по Днестру дело гиблое, а румыны или молдаване вооруженные силы РФ через свою территорию не пропустят, даже будучи в не совсем здравом уме.

Что делает в сложившейся ситуации официальный Киев? Правильно, как минимум, не отказывается от идеи предоставить стране-агрессору зеленый коридор. "Наша позиция неизменна – территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере, выразит готовность", – специальный представитель по урегулирования приднестровского конфликта Виктор Крыжановский проговорился еще в апреле. Других комментариев пока не было, и совершенно неясно, как это понимать.

Более того, даже проевропейское вроде как молдавское правительство пытается давить на Украину. Премьер-министр Павел Филип, якобы полновесный оппонент Додона, то и дело обещает «уговорить соседей» пропустить опасную вооруженную делегацию с непонятными намерениями. Точнее, намерения как раз понятны. Небезызвестный украинофоб Константин Затулин, которому въезд в страну был запрещен еще во времена президентства Ющенко, уже не первую неделю шутит о том, что Москва коридор готова использовать не для вывода, а для ввода. Так «миротворцы» одним ловким движением могут превратиться в неприкрытых оккупантов, таких себе жуков в муравейнике, разрушающих Украину изнутри. Еще пять лет назад такой расклад казался бы невозможным, но пример захвата Крыма и Донбасса оказался чересчур наглядным.

Вот и получается пугающий парадокс. Украинский дипкорпус в целом и одиозный Владимир Ельченко в частности подают голосование по приднестровской резолюции как безусловную победу. Но это никакая не победа, а ловушка, из которой без потерь в режиме цейтнота выбраться будет невозможно без потерь. И кто знает, каковы они будут – ненулевое число погибших, потеря контроля над частью территории или вовсе утрата суверенитета. Помогать географическому соседу такой ценой, право слово, как-то несерьезно.

Хорошо, если МИД вкупе с обитателями Банковой и Грушевского все это осознает. Иначе придется действительно туго. Да и молдавский политикум – сборище, честно говоря, сомнительное.

Виталий Могилевский, Без Табу